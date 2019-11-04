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Украина

Будет новый Майдан: Зеленского предостерегли от роковой ошибки в договоренностях с Путиным

12:20 4 ноября 2019 3642
Путин и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись на так называемую «формулу Штайнмайера» и начав в рамках этого плана разведение сил на Донбассе, обрекает себя и Украину на новый Майдан. Так считает известный российский политолог доктор исторических наук Лилия Шевцова.

По мнению эксперта, «готовность Зеленского принять российскую интерпретацию «формулы Штайнмайера» вызовет всплеск недовольства в украинском обществе. Украинцы, которое уже более пяти лет защищают страну на Донбассе, не простят президенту капитуляцию перед Путиным.

Напомним, сразу после согласования «формулы» в стране прошли многочисленные митинги, участники которых призывали президента отказаться от плана Штайнмайера и искать другие пути окончания конфликта на востоке страны.

Ранее Лилия Шевцова также говорила о том, что России так и не удалось «переболеть» Украиной и Кремль пытается, если не вернуть Украину под свой контроль, то отомстить за желание украинцев идти своим путем.

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