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Украина

Мендель снова разгневала украинцев: что произошло в этот раз

10:35 5 ноября 2019 517
мост в Станице Луганской
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая неоднократно оказывалась в центре скандалов, в очередной раз подверглась жесткой критике за свою публикацию в соцсетях.

Мендель разместила в Twitter фото ремонта моста в Станице Луганской с флагами террористической «ЛНР».

«После вывода войск ведется строительство моста в Станице-Луганской», — подписала фото журналистка.

Снимок вызвал гневную реакцию украинцев, которые возмутились вражескими флагами на мосту.

А немецкий журналист Юлиан Ропке поинтересовался, не строит ли Украина инфраструктуру для еще одного «Приднестровья».

«Я очень надеюсь, что вы не строите инфраструктуру для того, чтобы еще одно Приднестровье/Южная Осетия/Абхазия могло существовать. Как показывают флаги, пока ваш мост заканчивается в „ЛНР“, а следовательно, на подконтрольной России территории. Я *действительно* надеюсь, что у вас есть более масштабный план за этим всем, что мы только что увидели», — написал он.

Напомним, после согласования Украиной так называемой «формулы Штайнмайера» на Донбассе началось разведение сил и средств.

Однако президента Зеленского неоднократно предупреждали о неоднозначности такого решения и последствиях, которые могут ожидать Украину после этого. В частности, по мнению известного российского политолога Лилии Шевцовой, «готовность Зеленского принять российскую интерпретацию «формулы Штайнмайера» вызовет всплеск недовольства в украинском обществе и приведет к новому Майдану.

Как сообщали «ФАКТЫ», после разведения сил в Золотом, туда прибыл депутат Госдумы России Алексей Журавлев. Российский политик не скрывал, что приехал с инспекцией: он побывал на линии разграничения, осмотрел места, где стояли украинские войска, посетил школу в Золотом.

До появления в Золотом Журавлев 2 ноября побывал в Станице Луганской, откуда также были отведены украинские военные. В Станице Журавлева сопровождал один из деятелей так называемой «ЛНР».

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