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Спорт

Где смотреть онлайн «Александрия» — «Сент-Этьен»: расписание трансляций матча Лиги Европы

12:30 5 ноября 2019 29
«Александрия» — «Сент-Этьен»
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 7 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов», вмещающей почти 35 тысяч зрителей, «Александрия» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы примет французский «Сент-Этьен».

После ничьей в предыдущем туре (2:2) команды, набрав по два очка, замыкают турнирную таблицу группы I. Лидируют же немецкий «Вольфсбург» и бельгийский «Гент», в активе которых по пять набранных баллов.

За две недели, прошедшие с поединка в Сент-Этьене, команды провели матчи в национальных турнирах. Александрийцы в рамках чемпионата Украины на выезде неожиданно отобрали очки у «Шахтера» (0:0) и дома уверенно обыграли «Мариуполь» (3:1), занимая пятое место в турнирной таблице, а в 1/8 финала розыгрыша национального Кубка в серии пенальти выбили из борьбы крепкую «Зарю» (в основное время — 1:1).

Что касается «Сент-Этьена», то команда Люсьена Фавра провела два домашних поединка в чемпионате Франции, сыграв вничью с «Амьеном» — 2:2 (Хазри, 45, Дибасси, 80, в свои ворота — Мендоза, 68, Аколо, 76) и обыграв кризисный «Монако» — 1:0 (Буанга, 59). Благодаря серии без поражений, которая насчитывает уже пять матчей (4 победы и 1 ничья), «Сент-Этьен» поднялся с дна турнирной таблицы уже на восьмое место.

В прямой трансляции матч «Александрия» — «Сент-Этьен» на территории Украины покажет телеканал «Футбол 1». Начало встречи 7 ноября в 22:00. После поединка эксперты в студии программы «Путь в Гданьск» подведут итоги «украинского» дня в Лиге Европы, обсудив как эту игру, так и поединок «Динамо» в Копенгагене против местной команды.

Букмекеры в предстоящей встрече видят фаворитом французскую команду. К примеру, контора «Фаворит Спорт» ставки на выигрыш подопечных Владимира Шарана принимает с коэффициентом 4,40, на ничью — 3,45, на победу «Сент-Этьена» — 1,87.

Также футбольные болельщики смогут следить на отечественных каналах за прямыми трансляциями следующих матчей.

«Астана» — АЗ — «Футбол 2» — 17:50

«Копенгаген» — «Динамо» — «Футбол 1» — 19:55

«Лацио» — «Селтик» — «Футбол 2» — 19:55

«Вольфсбург» — «Гент» — «Футбол 2» — 22:00

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию матча Лиги Европы «Копенгаген» — «Динамо».

Фото ФК «Александрия»

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