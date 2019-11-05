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Украина

Остались только кошки: в сети показали, во что "русский мир" превратил городской универмаг на Донбассе

15:42 5 ноября 2019 231
кошки
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Магазин в Шахтерске город на временно неподконтрольной территории Донецкой области) оккупировали беспризорные животные. Видно об этом местные жители выложили на канале YouTube.

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До войны это был универмаг «Радуга». Он располагался на весьма бойком месте — возле городского рынка и автовокзала. Теперь эта популярная торговая точка превратилась в пристанище для ничейных Мурок и Барсиков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что террорист Стрелков (Гиркин) признал, что Россия превращает Донбасс в сточную канаву и непригодное место для жизни.

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