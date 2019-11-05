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- 19:38 Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку
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Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил с должности 6 советников. Ранее Кабмин хотел уволить с должности мэра самого Кличко. Об этом сообщают «Українські Новини».
Один из уволенных — лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка являлся советником на общественных началах по вопросам культуры. Также уволен с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов режиссер, куратор проекта «Art United Us Гео Лерос, а с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции — блогер и бизнесмен Карл Волох.
Другие уволенные: советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка.
Ранее сообщалось, что Кличко взял советником бывшего резидента украинского Comedy Club.
Фото: УНИАН
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