Украина

Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил с должности 6 советников. Ранее Кабмин хотел уволить с должности мэра самого Кличко. Об этом сообщают «Українські Новини».

Один из уволенных — лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка являлся советником на общественных началах по вопросам культуры. Также уволен с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов режиссер, куратор проекта «Art United Us Гео Лерос, а с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции — блогер и бизнесмен Карл Волох.

Другие уволенные: советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка.

Ранее сообщалось, что Кличко взял советником бывшего резидента украинского Comedy Club.

Фото: УНИАН

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