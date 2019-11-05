24.60 / 24.85 27.29 / 27.69
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кличко избавился от своих советников, включая Олега Скрипку

19:38 5 ноября 2019 204
Олег Скрипка
Инф. «ФАКТОВ»

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил с должности 6 советников. Ранее Кабмин хотел уволить с должности мэра самого Кличко. Об этом сообщают «Українські Новини».

Один из уволенных — лидер группы «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка являлся советником на общественных началах по вопросам культуры. Также уволен с должности советника по вопросам воплощения культурно-художественных арт-проектов режиссер, куратор проекта «Art United Us Гео Лерос, а с должности советника по вопросам предотвращения и выявления коррупции — блогер и бизнесмен Карл Волох.

Другие уволенные: советник по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Черевко, советник по вопросам взаимодействия с землячествами Николай Колесник, советник по вопросам взаимодействия с депутатским корпусом Киевского городского совета Леся Дутка.

Ранее сообщалось, что Кличко взял советником бывшего резидента украинского Comedy Club.

Фото: УНИАН

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Марина Одольская

Хочу вернуться на сцену: звезда 90-х потрясла судей на кастинге «Х-фактора» (фото)

Насилие над ребенком

Застали полуголым в постели с ребенком: под Харьковом мужчина совращал малолетнюю племянницу

Ножки ребенка

«Успокоил» плачущего сына: отец до смерти забил 6-месячного ребенка

«Барселона» — «Славия» Лига чемпионов

«Барселона» — «Славия» — 0:0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер