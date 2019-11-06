Спорт

Во вторник, 5 ноября, на футбольных полях Европы состоялись восемь поединков четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в которых соперники забили друг другу 30 мячей.

Группа Е

«Ливерпуль» (Англия) — «Генк» (Бельгия) — 2:1 (Вейналдум, 14, Окслейд-Чемберлен, 53 — Самата, 41).

Поединок с «Генком» стал для «мерсисайдцев» 400-м на международной арене. Как сообщает Squawka, «Ливерпуль» стал первой английской командой, которая достигла этой отметки. Такой значимый показатель подопечные Юргена Клоппа отпраздновали трудной победой, благодаря которой практически обеспечил себе выход из группы.

«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 1:1 (Лосано, 44 — Холанд, 11, с пенальти).

Продолжает забивать на групповом этапе Лиги чемпионов 19-летний норвежец Эрлинг Холанд. Отличившись в гостевом матче с «Наполи», нападающий с семью мячами возглавляет список бомбардиров сильнейшего клубного турнира Европы. При этом норвежец стал четвертым в истории Лиги чемпионов футболистом, который забил голы в своих первых четырех матчах в турнире. Ранее это удавалось лишь Зе Карлошу («Порту», 1992/1993), Алессандро Дель Пьеро («Ювентус», 1995/1996) и Диего Косте («Атлетико», 2013/2014).

К слову, так недалеко и до казавшегося вечным рекорда Криштиану Роналду, который на групповой стадии ЛЧ-2014/2015 отличился 11 раз.

Положение команд: 1. «Ливерпуль» — 9 очков; 2. «Наполи» — 8; 3. «Зальцбург» — 4; 4. «Генк» — 1.

Группа F

«Барселона» (Испания) — «Славия» (Чехия) — 0:0.

«Славия» стала первой командой с декабря 2012 года, которой удалось не пропустить в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Тогда «всухую» против «Барселоны» сыграла португальская «Бенфика». Кроме того, каталонцы третий раз в истории не смогли забить в домашнем матче Лиги чемпионов команде, которая не выступает в топ-5 европейских чемпионатов (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция). Помимо игры с «Бенфикой» в 2012-м, «Барселона» не забила киевскому «Динамо» в 1997 году (0:4).

«Прошу у болельщиков немного терпения. Люди ждут от нас большего, и мы это понимаем, потому что выступаем за „Барселону“. Мы хотим улучшить игру даже больше, чем результаты, поскольку мы лидируем в чемпионате Испании и группе Лиги чемпионов. Понятно, что от нас требуют максимальных результатов и люди хотят большего», — сказал после игры Пике, который из-за перебора карточек пропустит следующий поединок с дортмундской «Боруссией».

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Интер» (Италия) — 3:2 (Хакими, 51, 77, Брандт, 64 — Мартинес, 5, Весино, 40).

После первого тайма дортмундцы без шансов уступали гостям из Милана в два мяча, но во втором тайме все перевернулось с ног на голову и в итоге подопечные Люсьена Фавра вырвали победу.

Положение команд: 1. «Барселона» — 8; 2. «Боруссия» Дортмунд — 7; 3. «Интер» — 4; 4. «Славия» — 2.

Группа G

«Зенит» (Россия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2 (Демме, 45+5, Забитцер, 63).

«Лион» (Франция) — «Бенфика» (Португалия) — 3:1 (Андерсен, 4, Депай, 33, Траоре, 89 — Сеферович, 78).

Положение команд: 1. «РБ Лейпциг» — 9; 2. «Лион» — 7; 3. «Зенит» — 4; 4. «Бенфика» — 3.

Группа H

«Челси» (Англия) — «Аякс» (Нидерланды) — 4:4 (Жоржиньо, 5, с пенальти, 71, с пенальти, Аспиликуэта, 63, Р. Джеймс, 74 — Абрахам, 2, в свои ворота, Промес, 20, Аррисабалага, 35, в свои ворота, ван де Беек, 55). На 68-й минуте удален Блинд («Аякс»), а на 69-й — Велтман («Аякс»).

Защитник Рис Джеймс стал самым молодым автором гола «Челси» в истории Лиги чемпионов. Он забил в возрасте 19 лет и 332 дней, сравняв счет (4:4) в сумасшедшем поединке с «Аяксом». «Синие» же (впервые в истории выступлений в самом престижном клубном турнире Европы лондонцы пропустили три гола в первом тайме) не смогли вырвать победу, даже несмотря на то, что последние 25 минут хозяева доигрывали, имея на два футболиста больше.

«Валенсия» (Испания) — «Лилль» (Франция) — 4:1 (Парехо, 66, с пенальти, Вальехо, 82, Кондогбиа, 84, Торрес, 90 — Осимен, 25).

Положение команд: 1. «Аякс» — 7; 2. «Челси» — 7; 3. «Валенсия» — 7; 4. «Лилль» — 1.

В среду, 6 ноября, в Лиге чемпионов сыграют: «ПСЖ» — «Брюгге», «Реал» — «Галатасарай» (группа А), «Бавария» — «Олимпиакос», «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» (группа В), «Динамо» (Загреб) — «Шахтер», «Аталанта» — «Манчестер Сити» (группа С), «Локомотив» — «Ювентус» и «Байер» — «Атлетико» (группа D).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию встречи Лиги Европы «Копенгаген» — «Динамо» (Киев).

Фото Getty Images

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