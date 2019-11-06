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Ракицкий «неожиданно» ушел из сборной Украины из-за политики
Бывший футболист донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, скандальный переход которого в российский «Зенит» в свое время взорвал социальные сети, заявил об уходе из сборной Украины, в которую его не вызывали с октября прошлого года.
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«Поздравляю, сборная Украины, с выходом на Евро-2020, желаю успехов, парни — вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из сборной Украины. Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?
Для меня было честью защищать цвета сборной своей страны, побеждать и доказывать силу украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.
Спасибо всем, кто поддерживал, и тем, кто не поддерживал. Вы заряжали быть еще сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!", — написал Ярослав Ракицкий на своей странице в Instagram.
Понятное дело, недостатка в комментариях под постом теперь уже экс-футболиста сборной Украины нет.
«Г*вноед)))) делай себе росиянский паспорт и в Украине не появляйся»,
«Величайший игрок нашей сборной, спасибо за все титулы и достижения, ты лучший!!!)»,
«Логично. Ты знал, на что идешь. Ордецу скажи, что бы такой же написал»,
«Ярик лучший! Когда Шахтер вернется в Донецк — ждм тебя в составе родной команды, на родной Донбасс-арене!»
«Ти, д*біл?! (Маскальські під***си захопили наш Крим та Донбас, повбивали і продовжують вбивати українців!!! А ти х*йньою займаєшся!!! М*дак ти, короче!!!(((Нема слів просто!!! Криса!!!».
Отметим, что в составе сборной Украины защитник отыграл 54 поединка и забил пять мячей (принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у Ярослава Ракицкого родился сын.
Фото ffu.ua
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