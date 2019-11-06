Скандал на "Танцях з зірками": организаторов заподозрили в подставе Виктории Булитко (видео)

Шоу-бизнес

Вокруг проекта «Танці з зірками», который в это воскресенье покинула пара Алексея Яровенко и Алены Шоптенко, разгорелся очередной скандал. Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, которая выступает в паре с Дмитрием Дикусаром, возмутилась тем, как смонтировали ее визитку для минувшего эфира.

Из ролика следует, что актриса жалуется на своих коллег по юмористическому шоу, которые якобы не поддерживают ее и говорят «хватит уже». Далее показали совместную фотографию актеров «Дизель Шоу», которая из цветной превращается в черно-белую и трескается.

Викторию Булитко и ее коллег этот ролик очень возмутил. А шеф-редактор «Дизель Шоу» Алексей Бланарь назвал ролик кощунством. Особенно, в свете трагической аварии 20 октября прошлого года, в которой погибла актриса Марина Поплавская. Он написал гневный пост на Facebook, считая, что в проекте «перешли границы здравого смысла».

Виктория Булитко в свою очередь записала видео, в котором рассказала, что на самом деле говорила перед эфиром.

«Я много говорила о том, как ребята меня поддерживают, шлют смс. Но почему-то из контекста взяли только одну фразу. Более того, взяли нашу, семейную, фотографию, которая из цветной превратилась в черно-белую и треснула. Перевернули все так, будто у нас конфликты. Такого нет. Зачем такое делать? Меня это огорчает. Точно также это огорчило ребят, которые смотрели шоу по телевизору и отправляли за меня смс», — возмутилась Виктория.

Актриса говорит, что в эфире была «создана грязь о «дизель-семье». «Я понимаю, что они гонятся за рейтингами. Но это некрасиво и нечестно», — подчеркнула она.

Напомним, ранее актер Алексей Яровенко возмущался слухами о его семье. Он даже хотел покинуть шоу. Его партнерша Алена Шоптенко подробнее рассказала и об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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