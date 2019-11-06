Приступ подагры может спровоцировать обильное застолье с жирным мясом и алкоголем, — врач

Прямая линия

Подагру впервые описал еще врачеватель Гиппократ. Позже ее называли болезнью королей. Именно монархи, не знавшие удержу в еде и выпивке, страдали чаще других. Теперь доказано, что этот недуг «любит» тех, кто обожает вкусно поесть и знает толк в хорошем алкоголе. Почему? Зачем при лечении подагрического артрита врачи настаивают на диете? Какие инфекции приводят к появлению реактивного артрита? Как его лечить? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-ревматолог высшей категории, заведующий ревматологическим отделением № 1 Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Алексей Ивашковский. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как избавиться от косточки на стопе.



«Узелки из солей мочевой кислоты часто видны на ушных раковинах»

*— Здравствуйте, Алексей Иванович! Звонит Антонина из Обуховского района Киевской области, 79 лет. В прошлом году я сдавала анализы, и у меня обнаружили подагру. После лечения стало легче. Но пару дней назад большой палец ноги снова покраснел, опух и сильно болит. Что делать?

— Обратиться к семейному врачу, чтобы углубленно обследоваться. У людей старше 60 лет бывают и другие проблемы, связанные с поражением суставов, например, артроз, который в народе называют отложением солей.

При подозрении на подагру важно не только определить уровень С-реактивного белка (маркера воспаления) и мочевой кислоты, но и проверить состояние почек, сердца, сосудов, сделать рентген суставов. Характерный признак подагры — так называемый симптом пробойника: на снимке видны светлые кружочки с ободком. Это костная ткань, которую растворили кристаллы мочевой кислоты.

Если диагноз подагра подтвердится, нужно принимать лекарства, придерживаться диеты. Желательно исключить любые перегрузки — физические, эмоциональные. Следует носить просторную комфортную обувь, желательно с ортопедической стелькой, на невысоком устойчивом каблуке.

— А прикладывать к пальцу мазь Вишневского можно?

— Нет! При остром воспалении все тепловые процедуры запрещены.

*— Это Ольга Дмитриевна из Харькова. Подагрой страдал отец моего мужа, а теперь болезнь обнаружили и у супруга. Видимо, сказались гены?

— Безусловно. До поры до времени человек может жить, не отказывая себе ни в обильной еде, ни в чрезмерном употреблении алкоголя, но наступит день, когда склонность к болезни проявится. Человек накануне обильно ел, пил много алкоголя, а под утро проснулся от сильной боли в большом пальце ноги.

— Всегда поражается этот палец?

— В 70—80 процентах случаев. Это дебют острого приступа подагры. Почему именно он, однозначного ответа нет. Всего в организме более 200 суставов. Практика показывает, что их состояние отражает проблемы внутренних органов. Как утверждают каноны восточной медицины, на большом пальце ноги заканчивается меридиан печени и желчного пузыря. Именно эти органы у больных подагрой скомпрометированы.

— Что еще влияет на развитие подагры?

— Погрешности в питании: переедание, особенно копченого и жирного мяса, ливера, много алкоголя и мало воды. Подагра — болезнь малоподвижных людей, у которых часто развивается метаболический синдром. Это целый комплекс нарушений, среди которых лишний вес, снижение чувствительности к инсулину, повышенное давление, атеросклероз.

Поводы для начала приступа бывают самые разные: травма ноги, переохлаждение, провоцирующее кристаллизацию солей в суставе, или перегревание, при котором организм обезвоживается.

*— Андрей из Белой Церкви. Из-за гипертонии я принимаю мочегонное, которое назначил врач. Но недавно пережил приступ подагры. Доктор предположил, что его мог спровоцировать диуретик. Это так?

— Возможно. Прием мочегонных средств может замедлить выведение мочевой кислоты из организма. Ее уровень повышается, и увеличивается риск развития подагры. Вам нужно регулярно проверять уровень мочевой кислоты. При его повышении врач подберет другое лекарство для снижения давления.

— Чем еще проявляется подагра?

— Спустя несколько лет у больного появляются тофусы — подагрические узелки. Они образуются в местах отложения кристаллов солей мочевой кислоты, причем не только в суставах. Излюбленное место расположения тофусов — ушные раковины

Признаки подагры Боль (чаще всего в большом пальце ноги).

Покраснение и припухлость в месте сустава.

Отек тканей.

Появление тофусов.

«Нашим пациентам мы запрещаем пиво и советуем отказаться от курения»

*— Звонит Людмила Карповна из Киева. Мужу 78 лет, и уже год у него болят, краснеют и опухают большие пальцы ног. Что можно принимать при подагре?

— Диагноз поставил ревматолог?

— Нет. Сам муж — по Интернету.

— Вашему мужу нужно обследоваться. Выяснить, нет ли других заболеваний суставов, а также проверить, как работают почки, сердечно-сосудистая система. Подагра может быть симптомом других заболеваний, в том числе онкологических. Недавно мы выявили у пациентки уровень мочевой кислоты, почти в десять раз превышающий норму. Оказалось, что причина — в злокачественной опухоли. При желании ваш муж может записаться на консультацию к специалистам ревмодиспансера Александровской клинической больницы Киева. Она находится на улице Шелковичной, 39/1. Телефон регистратуры — (044) 234−93−97.

*— Прямая линия? Игорь из Тернополя, 34 года. Что делать, чтобы избежать подагры, которой болеет мой отец?

— Вы курите?

— Да.

— Откажитесь от табака. Наш ревматологический диспансер, работающий уже более 40 лет, — зона, свободная от курения. Старайтесь более требовательно подходить к своему питанию. Катастрофа современной жизни — фастфуд. «Быстрое» питание приводит к повышению уровня сахара в крови. А сахарный диабет опасен для сосудов так же, как ржавчина для труб. Причем умеренное повышение сахара, которое длится годами, вредит сосудам больше, чем разовое стрессовое повышение глюкозы в крови. Также важно избегать стрессов. Следует пить много воды.

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*— Екатерина из Киева. У мужа уже три года подагрический артрит. Сейчас нет обострения, но можно ему в ваше отделение лечь на капельницы — для профилактики?

— Мы все реже ставим капельницы. В свое время вместе с моим учителем профессором Александром Грицюком доказали, что излишнее внутривенное введение лекарств, особенно физраствора и поляризованной смеси, опасно осложнениями, например, повышает вероятность тромбоза вен.

— Но везде ставят капельницы!

— Никто не против капельниц, если ситуация острая и необходимо срочно ввести препараты, как бывает в реанимации, отделении интенсивной терапии. Но ревматические заболевания — хронические. Люди вынуждены лечиться длительно, порой годами. Лучше вместо лекарств, полученных через капельницу, принимать препараты внутрь. Большинство из них эффективны и довольно безопасны: не вредят слизистой желудочно-кишечного тракта, лишены выраженных побочных эффектов.

*— Беспокоит Елена из Хмельницкой области. Отец болеет подагрой давно и знает, чего ему есть нельзя. Недавно удивленно сказал, что врач раньше не разрешал помидоры, а теперь позволяет один-два небольших томата. Что, поменялись подходы?

— Они остались прежними: максимально ограничить, а в период обострения исключить продукты, богатые пуриновыми нуклеотидами: мясные блюда, ливер. Особенно вредны свиные и говяжьи мозги: они содержат в семь раз больше пуриновых нуклеотидов, чем печень. Такая пища повышает в организме концентрацию мочевой кислоты, а ее избыток в виде солей откладывается в суставах.

В диете важно не только качество, но и количество пищи. Если человек, у которого есть склонность к подагре или он уже болеет, пьет достаточно минеральной щелочной воды без газа, то запрещенные продукты в спокойном периоде есть можно, но по чуть-чуть. Полкило мяса и столько же помидоров плюс масса специй, кетчупа, майонеза точно пользы не принесут.

— Почему вода должна быть щелочной?

— Она предотвращает повышение уровня мочевой кислоты. Хорошо действует и отвар клубней сельдерея. А вот пить любимое мужчинами пиво категорически нельзя. Следует отказаться и от другого алкоголя, особенно на виноградной основе, — вина, коньяка.

*— Звонит Павел из Броваров Киевской области. Вы рекомендуете своим пациентам какие-то специальные упражнения?

— Обязательно. Если человек набирает калории и не сжигает их, то вес растет. Это перегружает суставы. Выход — в лечебной физкультуре. В нашем отделении работает прекрасный врач ЛФК — Оксана Кривокульская. Больные два раза в день в зале делают общую гимнастику и занимаются индивидуально.

*— Инна, киевлянка. Когда у мужа возник острый приступ подагры, я дала ему мочегонное лекарство, но стало только хуже. Почему?

— Диуретики могут спровоцировать усиление приступа или возникновение следующего, как часто бывает у больных с сердечной недостаточностью или повышенным давлением.

— А как правильно лечат подагру?

— Когда поступает больной с острым приступом подагры, мы стараемся, чтобы ему было максимально удобно сидеть или лежать. Больная нога размещается горизонтально. Назначаем нестероидные противовоспалительные препараты и специальные лекарства, снимающие острое воспаление (одно из них разработано на основе позднецвета осеннего, известного еще Гиппократу), гормональные препараты (глюкокортикоиды).

Если состояние улучшилось — уменьшилось воспаление, ушел отек, — рекомендуем диету, щелочную минеральную воду без газа. Из лекарств следует принимать те, которые снижают уровень мочевой кислоты. Дозу увеличиваем постепенно, пока она не достигнет поддерживающего уровня. Так пациент принимает препарат месяцы и годы, иногда с небольшими перерывами.

Что при подагре запрещено Копченое и жирное мясо.

Ливер и блюда из мозгов.

Бобовые.

Пиво.

Крепкий кофе.

«При реактивном артрите часто воспаляется не только сустав, но и связки»

*— «ФАКТЫ»? Это Виктория Андреевна из Коростеня Житомирской области. Сын (ему 29 лет) начал жаловаться, что болит колено. Семейный врач, узнав, что летом сын отдыхал в Турции, заподозрила реактивный артрит. Какая связь?

— На отдыхе люди нередко переносят инфекционное заболевание, часто кишечное. У человека, заразившегося сальмонеллезом, шигеллезом или иерсиниозом, возникло расстройство кишечника, а после возвращения домой появилось поражение сустава. Также нередко реактивный артрит провоцируют урогенитальные (чаще хламидиоз) инфекции или лор-заболевания — ангина, фарингит.

— Чтобы уточнить диагноз, назначаете рентген?

— Рентген менее информативен, чем УЗИ, которое к тому же доступнее, быстрее. Оно показывает признаки воспаления, наличие жидкости в суставе, задеты ли мягкие структуры. При реактивном артрите воспаляется не только сустав, но и связки — возникает энтезит. Например, при воспалительном процессе в месте крепления ахиллова сухожилия мы видим ахиллобурсит.

Когда на прием приходит человек, которого беспокоит боль в суставе (обычно поражаются крупные — коленные, голеностопные, причем с одной стороны), врач сначала собирает анамнез. Важно, где был пациент, в каком окружении, есть ли ближайшие родственники с подобными проявлениями. Также доктор осматривает область пораженного сустава, определяет его подвижность. Во многих случаях это на 70—80 процентов проясняет диагноз. Но важны также и лабораторные анализы, другие исследования — УЗИ, МРТ, КТ.

*— Тамила из Кропивницкого. Муж перенес какую-то кишечную инфекцию, а осенью у него обнаружили артрит. Как в сустав попали микробы?

— В суставе нет микробов. Реактивный артрит — это аутоиммунное воспаление: иммунитет отреагировал на инфекцию поражением тканей собственного сустава. Поэтому это поражение стерильное, а не гнойное.

— Как долго лечится реактивный артрит?

— Сложность лечения в том, что некоторые возбудители, например хламидии, живут внутри клеток, и достать их оттуда антибактериальной терапией сложно. Кроме антибиотиков, нужна базисная терапия, которая может длиться месяц, год и даже больше. Недавно мы выписали 40-летнюю пациентку, которая перенесла инфекцию еще в 22 года. Все это время инфекционный очаг в организме тлел, выжидая удобного момента. И когда женщина проходила лечение, снижающее реактивность иммунитета, у нее проявился артрит.

Причины реактивного артрита Урогенитальная инфекция.

Желудочно-кишечная инфекция.

Отоларингологические заболевания: ангина, фарингит, воспаления верхних дыхательных путей.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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