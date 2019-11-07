Чтобы Тарапунька и Штепсель не уехали из города, зрители перегородили железную дорогу

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 7—13 НОЯБРЯ

7 ноября 1917 г. В России произошел государственный переворот, в результате которого власть в стране от законно избранного временного правительства перешла к большевикам.

8 ноября 1519 г. Испанский конкистадор Эрнан Кортес вошел в Теночтитлан (нынешнее Мехико). С этого и началось завоевание государства ацтеков европейцами.

9 ноября 1799 г. Наполеон Бонапарт совершил во Франции государственный переворот, сместив режим Директории.

10 ноября 1764 г. Российская императрица Екатерина II упразднила в Украине гетманство.

12 ноября 1956 г. В Тихом океане был обнаружен самый большой в истории айсберг (335 километров в длину).

13 ноября 1889 г. Родился легендарный украинский писатель-сатирик Остап Вишня.

Ефим Березин появился на свет 11 ноября 1919 года в Одессе. В роду Березиных все были связаны с искусством. Дед играл на свадьбах в Тирасполе и обучил музыке детей. Он говорил, что дом с детьми — базар, а дом без детей — кладбище. Отец Ефима работал капельдинером в Одесском цирке, поэтому Фима впервые оказался в цирке еще до того, как научился ходить. А немного повзрослев, не пропускал ни одного представления и демонстрировал перед одноклассниками трюки, которые освоил. «Не хватало еще, чтобы мальчик стал циркачом», — сокрушалась мама. «Не циркачом, а артистом цирка», — поправлял ее отец. Воспитатель многих цирковых артистов Михаил Польди предложил юному Березину всерьез заняться цирковым ремеслом. Ефим подумал и в результате отказался, поскольку его все больше привлекал театр.

В 1937 году десятиклассник Ефим Березин был удостоен звания лауреата конкурса школьной самодеятельности за роль Самозванца в трагедии Пушкина «Борис Годунов». Этот конкурс проходил в стенах бывшего Воронцовского дворца, ставшего одесским Дворцом пионеров. Краем глаза Самозванец заметил, как учитель физики показал ему вверх поднятый большой палец. После выступления он сказал: «Молодец! Езжай в Киев, в театральный институт. Одесса тебя не забудет».

Желающих стать артистами оказалось немало — конкурс в институте составил семнадцать человек на место! Березину предложили показать этюд: «Вы пришли на танцы в чужих туфлях. Они ужасно жмут. Действуйте». В одесском цирке Ефим видел стольких клоунов, пытаясь им подражать, что справиться с этим заданием ему было несложно.

В студенческом общежитии Ефим Березин познакомился с полтавчанином Юрием Тимошенко — их кровати стояли рядом. Парни подружились, став активными участниками студенческих капустников. Они брались за все: писали, ставили, играли. Молодые люди заметили, что стоит им появиться вместе, как веселая реакция зала удваивалась. Так судьба свела этих талантливых людей, и они больше не расставались. В составе Красноармейского ансамбля песни и танца Юго-Западного фронта прошли всю войну.

Вдова Юрия Тимошенко Юлия Пашковская: «Во время войны будущие Тарапунька и Штепсель выступали в образах Галкина и Мочалкина»

В 1946 году друзья победили на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Тогда же появились и их знаменитые сценические образы — милиционер Тарапунька (Юрий Тимошенко) и электромонтер Штепсель (Ефим Березин). Тимошенко и Березин были совершенно разные, но в этом и был залог их успеха. Спокойный, уравновешенный, дипломатичный Ефим сглаживал буйный нрав Юрия, который заводился с полоборота. Артисты быстро завоевали всенародную любовь. В своих миниатюрах они шельмовали заведующего баней, обвиняли директора артели, подвергали насмешкам друг друга, но зрители прекрасно понимали суть их критики, направленной в более высокие инстанции.

Штепсель и Тарапунька выступали вместе сорок лет

Ефим Березин обладал феноменальной памятью, легко запоминая не только свои слова, но и текст партнера. Когда на сцене Тарапунька начинал запинаться, Штепсель немедленно приходил ему на помощь: «Ты хочешь спросить…» — и бойко проговаривал вопрос Тимошенко. «Да, да, именно это я и хотел спросить», — с облегчением подтверждал Тарапунька.

«Был такой случай, — рассказывал „ФАКТАМ“ писатель Александр Каневский, один из авторов текстов для знаменитого дуэта. — В 1955 году они, еще молодые артисты, были приглашены в Кремль, на встречу Нового года. Понятно, все очень волновались: и артисты, и дирекция, и министр. Дуэту сшили вечерние костюмы, заказали специальную интермедию. Пока ее принимали, утверждали, они не успели выучить слова. Решили учить в самолете. Только взлетели, Тимошенко потребовал: „Вынимай, будем репетировать“. И тут у Березина побежали мурашки по позвоночнику: интермедия осталась дома на письменном столе. По тому, как он побледнел, все стало ясно. Наступила гнетущая пауза. Его даже не ругали, весь коллектив был просто парализован. Березин ушел в хвост самолета, ходил, записывал. Через полчаса появился и как ни в чем не бывало обратился к партнеру: „Ну, чего сидишь? Давай репетировать“. Все вспомнил — и свои фразы, и Тарапуньки».

Комики давали до тысячи выступлений в год, в среднем до трех в день. Но зрителям и этого было мало. На их концерты купить билеты было практически невозможно. На Дальнем Востоке произошел такой случай. Местные жители, не сумевшие купить билеты на концерты дуэта, перегородили железнодорожную колею, чтобы не дать Тарапуньке и Штепселю уехать из города. В результате артистам пришлось выступать на вокзале.

Никто из советских артистов эстрады не мог сравниться с ними по популярности. Но в 1986 году все неожиданно оборвалось — умер Юрий Тимошенко. Ефим Березин попытался выступать один, но не смог. Его дочь, вышедшая замуж за актера Леонида Каневского, уехала в Израиль, и в начале девяностых Ефим Иосифович с женой решили навестить их. На третий день пребывания в Тель-Авиве у Березина случился инфаркт. Его быстро поставили на ноги, но врачи категорически запретили ему летать. «Делайте что хотите, — сказали, — даже коньяк можете пить, но следующего перелета вы не переживете». Так они и остались в Израиле. Месяц пожили у детей, потом получили гражданство и отдельную квартиру.

Когда Березин приехал в Израиль, у него уже была болезнь Паркинсона. И с каждым годом она прогрессировала. На творческий вечер, посвященный 75-летию комика, в концертный зал в Тель-Авиве на 1800 мест пришли все, кто любил и знал Штепселя. Но после концерта юморист сказал: «Я не буду больше выходить на сцену. Это в последний раз. Не хочу быть смешным…»

Умер народный артист Украины 29 мая 2004 года, похоронен в пригороде Тель-Авива.

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