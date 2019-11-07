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«Александрия» – «Сент-Этьен»: онлайн видео голов матча Лиги Европы
В четверг, 7 ноября, во Львове на стадионе «Арена Львов», способном вместить 34 512 зрителей, пройдет матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе I между «Александрией» из одноименного райцентра Кировоградской области и французским «Сент-Этьеном». В прямой трансляции на территории Украины поединок покажет телеканал «Футбол 1», начало — в 22:00.
Две недели назад во Франции благодаря двум мячам, в чужие и свои ворота, защитника «Сент-Этьена» Габриэля Силвы команды сыграли в результативную ничью — 1:1. Набрав по два очка, «Александрия» и «Сент-Этьен» замыкают турнирную таблицу, а на вершине «Вольфсбург» и «Гент», у которых по пять набранных баллов.
За голами поединка в режиме онлайн вы сможете следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» благодаря заработанному Пятовым в компенсированное время пенальти смог спасти матч в Загребе против «Динамо».
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