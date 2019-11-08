Житейские истории

Судьбе наперекор

С Ольгой Бендой мы встречались в феврале 2018 года. Тогда эта хрупкая сероглазая девушка как раз устроилась работать в военкомат, вышла замуж и планировала всерьез заняться легкой атлетикой. А ведь на тот момент прошло всего восемь месяцев после того, как Оля лишилась левой ноги: 14 мая 2017 года в Авдеевке во время минометного обстрела 122-миллиметровая мина разорвалась в полуметре от нее. Жизнь девушке спасло то, что она тогда находилась в укрытии и свернулась на полу клубочком. Но раздробленную осколками левую ногу пришлось ампутировать (читайте об этом в публикации «Медсестра, поправьте мне левую ногу». — «Деточка, у тебя ее больше нет»). Отчаяния и суицидальных мыслей, которые нередко посещают людей, узнавших, что они стали инвалидами, у Оли не было вообще — не того характера человек. Поплакала два дня и решила: ну не вечно же горевать! А когда с фронта примчался ее любимый — гранатометчик 72-й бригады Алексей Бенда, заверил, что любит и никогда не бросит, девушка совсем успокоилась. За те полтора года, что мы с ней не виделись, Оля смогла покорить сразу несколько вершин, которые кажутся недостижимыми для девушки на протезе. Она научилась кататься на серфинге и роликах, пробежала по киевской брусчатке десять километров в рамках забега «Ветеранская десятка», а недавно вернулась из США, где участвовала в марафоне морской пехоты и преодолела десятикилометровую дистанцию за час с небольшим, наравне со здоровыми людьми. О своих спортивных успехах, путешествиях, новой работе, увлечении кулинарией и выигранном конкурсе красоты Ольга Бенда рассказала «ФАКТАМ».

«Что меня особенно радует — я финишировала наравне с ребятами, которые бежали на двух ногах»

В предыдущий раз я видела Олю в военкомате Святошинского района. Она была серьезной, одетой в военную форму, со стянутыми на затылке волосами и без грамма косметики. Теперь девушка выглядит иначе: улыбчивая, подтянутая, с подкрашенными ресницами и маленькой сережкой в носу. Даже в обтягивающих джинсах протез практически незаметен, тем более что ходит Оля легко и непринужденно.

— Мне недавно сделали «косметику», то есть косметический протез ноги, — объясняет Ольга Бенда. — Раньше ведь ходила просто на «железе» — культеприемник, металлическая палка вместо голеностопа и модуль стопы. Мне предлагали сделать мягкую косметическую ногу телесного цвета, но я отказалось. Во-первых, это жутко выглядит. Во-вторых, зачем нужен этот пылесборник? А недавно нашелся мастер, который сделал слепок с моей правой ноги, создал симметричный макет левой и напечатал на 3D-принтере. Теперь у меня такая нога, как я хотела, — черная, твердая и почти не отличимая от здоровой, даже если я в обтягивающих брюках. Это, конечно, придает уверенности. Начинаешь ходить, как здоровый человек, и окружающие, кто не знает о моей ампутации, ни о чем не догадываются.

— Расскажите, как вы стали участницей марафона морской пехоты в США?

— О, это занимательная история. Вадим Свириденко (уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников АТО. — Авт.) спрашивал меня в прошлом году, чем я хочу заниматься, планирую ли бегать. Я не знала точно, но готова была попробовать. Трастовый фонд НАТО заказал и оплатил для меня беговой протез, а пока его изготавливали, я по совету Свириденко подала заявку на марафон морской пехоты в США. Ни на что не надеясь, уехала в Южную Африку. Эта поездка была в рамках проекта «Переможці» с Соломией Витвицкой.

Мы вместе с ветераном АТО Владимиром Воропаем ездили по африканским школам, проводили встречи в посольстве, рассказывали людям об Украине, о войне, о ветеранах. После проекта «Переможці» остались в Африке еще на неделю, чтобы отдохнуть. И решили научиться серфингу. Сначала я пыталась запрыгнуть на доску на коленях, но не могла сохранить равновесие. Падала, пару раз хлебнула воды. Хорошо, что там неглубоко, — плавать-то я не умею. А потом подумала, что нужно вставать на ноги и пытаться удержаться во что бы то ни стало. Получилось! Я, как говорят опытные серферы, «поймала волну» и прокатилась на доске чуть не до самого берега. Это было просто потрясающе.

Когда вернулась из Африки, Вадим Свириденко позвонил мне и поздравил с тем, что я прошла на марафон морской пехоты и в октябре полечу в США. У меня дар речи отнялся. Держала в руках трубку и не знала, что сказать. Ведь тогда не то что бегать на протезе не умела, у меня даже самого протеза еще не было! Какие марафоны? Но в июле беговой протез-«лыжа» был изготовлен, нам объяснили, как им пользоваться, и я начала тренировки.

Спустя три месяца приняла участие в «Ветеранской десятке», правда прибежала там чуть ли не самой последней. Во-первых, с непривычки — на стадионе я больше, чем шесть километров, не могла одолеть. Во-вторых, нам пришлось бежать по брусчатке, что на протезе было неимоверно тяжело. После «Ветеранской десятки» я добралась до кровати, рухнула и сутки лежала пластом.

В Америке все было по-другому. Сначала я чуть не опоздала на забег. Накануне мы целый день ходили по Вашингтону, смотрели достопримечательности, устали, натерли ноги. Утром добирались из гостиницы на старт, не зная даже, когда он начинается (там возникла какая-то путаница). Шел дождь, мы обмотались пакетами, чтобы не промокнуть. Пока добрались на метро, пока выстояли километровую очередь в туалет, пока переоделись… Иду к месту старта и слышу: «Старт начинается через три минуты». Так что я даже испугаться не успела — быстренько шмыгнула на место старта и побежала.

Первые пять километров пробежала на одном дыхании, даже одышки не было. А на второй половине останавливалась, только чтобы поменять чехол на культе. Дело в том, что при физической нагрузке нога становится меньше в объеме, как бы сжимается, и протез начинает натирать. Необходимо надеть силиконовую накладку нужного размера, тогда он сядет плотно, и мне будет удобно бежать дальше. В общем, я добралась до финиша. Что меня особенно радует — финишировала наравне с ребятами, которые бежали на двух ногах. Пробежала гораздо быстрее, чем в Киеве, — за час двадцать. А после марафона пошла гулять по городу.

Пробежав 10 километров, Оля даже не устала и отправилась гулять по Вашингтону. Фото Надежды ШАПОРЫНСКОЙ

— Нафотографировались, наверное?

— Нет, у меня всего пару фоток, сделанных в США. То же самое было в Южной Африке. Муж мне советовал: «Не фотографируй. Смотри, наслаждайся, запоминай. Лучше новые впечатления останутся у тебя в памяти, а не на телефоне». Мне кажется, это очень правильно. Поэтому в Вашингтоне я ходила, рассматривала, восхищалась и набиралась впечатлений.

«За день успеваю переделать тысячу своих дел»

— Кто остается с вашим сыном, пока вы в разъездах?

— Леша и его мама Лена. У мужа прекрасные отношения с моим сыном от первого брака. Дима называет его папой, они хорошо ладят, разговаривают, играют. В последнее время со всеми моими тренировками и бешеным ритмом жизни я все время ходила сонная, со слипающимися глазами. И тогда Леша по дороге на работу стал сам заводить Диму в садик, позволяя мне утром выспаться. Теперь встаю отдохнувшая, успеваю переделать тысячу своих дел и забрать ребенка вечером из сада.

— Что за тысяча дел?

— Ну, во-первых, я поменяла работу. Ушла из военкомата, устроилась деловодом в частную медицинскую фирму. Во-вторых, трижды в неделю я бегаю: занятия с тренером у меня по вторникам и четвергам на НСК «Олимпийский» (туда могут приходить бесплатно тренироваться все желающие бойцы АТО). По субботам я бегаю сама, на стадионе возле дома. Готовку, стирку, уборку тоже никто не отменял. А еще у меня есть хобби — кулинария. Я пеку торты своим близким, по праздникам. Причем выглядят мои изделия ничуть не хуже, чем сделанные на заказ в крутых кондитерских, — с мастикой, красивыми украшениями, зеркальной глазурью. И на вкус то что надо. Теперь вот думаю: может делать их на продажу? Страшновато, конечно, хотя, наверное, это до первого покупателя…

Леша меня поддерживает во всех начинаниях, заставляет верить в себя. Когда я училась бегать, муж вместе со мной наматывал круги по стадиону. Глядя на него, старалась не отставать, развивать выносливость. Мне многокилометровые забеги даются тяжелее, чем спринтерские. Я ведь до травмы увлекалась легкой атлетикой, бегала стометровку. И тело помнит те нагрузки. Когда ускоряюсь — оно включается, а вот растянуть силы и дыхание на двухчасовой забег мне непросто.

Еще я осваиваю новые активные виды отдыха. Восьмого марта, например, встала на ролики. Каталась в том спортивном протезе, на который мне собирала вся Украина. Помните, вы писали об этом в «ФАКТАХ»? Украинская биржа благотворительности открыла счет, волонтеры организовали во Львове благотворительный марафон в мою поддержку. За короткое время космическая сумма в двести тысяч гривен была собрана, и у меня появился отличный протез для спортивных нагрузок. В нем жесткая стопа, которая ровно стоит, а еще есть наколенник, плотно фиксирующий культю, и амортизатор. В этом протезе я принимала участие в прошлогодних Invictus Games («Играх Непокоренных»). Выбрала греблю на тренажере, но так как других девушек в этой дисциплине не было, пришлось соревноваться с мужчинами, поэтому я не победила.

— Зато выиграли конкурс красоты.

— Это был конкурс для девушек-военнослужащих Miss Military Fantasy, — улыбается Оля. — Участницы должны были выслать несколько интересных фотографий, где бы объединялась военная и патриотическая тематика. Я попросила о помощи волонтеров, и они организовали мне умопомрачительную фотосессию. Сначала — в павильоне, там я была одета в камуфляжные штаны, вышиванку и с веночком на голове. Потом мы пошли в гараж, где наши ребята ремонтируют машины для фронта. Там были съемки с собакой, дымовыми шашками, файерами. Фотограф, конечно, со мной намучился — я не очень хорошо умею позировать. Но в конечном итоге фотографии вышли очень красивыми. В «Фейсбуке» мои снимки набрали около пяти тысяч лайков, но были участницы, которые набрали больше.

Победа в конкурсе красоты для девушек-военнослужащих Miss Military Fantasy стала для Ольги полной неожиданностью. Фото Станиславы СТАСИ

Я уже смирилась с тем, что не выиграю. А потом меня вызвал комиссар и сказал: «Поздравляю с победой на конкурсе красоты. Завтра приедет министр обороны тебя награждать». Я ушам своим не поверила. Позже узнала, что голосование, помимо соцсетей, проходило еще и на другом сайте, и там мои снимки набрали более 80 тысяч лайков! За победу в конкурсе красоты Киево-Святошинская райадминистрация подарила мне отличный кухонный комбайн. В основном я выпекаю в нем бисквиты для своих тортов.

«На левой руке у меня татуировка на испанском языке: „Никогда не сдавайся“. Это про меня»

— Спорт, конкурс красоты, кулинария… Что еще вы освоили за те полтора года, пока мы не виделись?

— Например, сдала на права, — смеется. — У меня коробка-автомат, водить несложно. Зато везде успеваю.

— А еще обзавелись серьгой в носу.

— Ой, я об этом мечтала давно. Леша не возражал. Я проколола нос, еще когда была в госпитале на реабилитации после ранения. Потом вернулась на службу в военкомат, а начальник мне: «Не мешает? А ну снимай». Пришлось снять. Но когда в ноябре прошлого года я уволилась из военкомата, то на следующий же день уже была с сережкой в носу. Мне очень нравится. Как и татуировка на левой руке. Там на испанском языке написано: «Никогда не сдавайся». Это про меня.

Ольга Бенда: «Мне нравится моя татуировка. Там на испанском языке написано: «Никогда не сдавайся». Это про меня»

— Какие планы на будущее? Замахнетесь на 42-километровый марафон?

— Я бы с радостью, но мне сказали, что ноге это противопоказано. Лучше быстрее пробегу десять километров за меньшее количество времени. А еще мы с мужем сейчас делаем ремонт в нашей новой квартире. В прошлом году мне выплатили положенные от государства 528 тысяч гривен за боевое ранение и инвалидность. Родные добавили недостающую сумму, и мы с Лешей приобрели хорошую двухуровневую квартиру в пригороде Киева.

Там на первом этаже детская комната, гостиная, кухня, маленький санузел, а сверху две спальни, большая ванная и терраса. А главное — есть лестница между этажами, по которой я буду ходить туда-сюда, чтобы не засиживаться. Когда закончим ремонт и переедем, родим Димочке братика или сестричку. Тогда какое-то время мне будет не до марафонов, но, думаю, недолго: я непоседливая, обязательно что-то еще придумаю.

Знаете, я общалась со многими военными, которые считают ранение и инвалидность самым главным несчастьем их жизни. А мне кажется, у меня наоборот. Конечно, жалко, что осталась без ноги. Но именно благодаря тому, что пошла на войну и была ранена, встретила свою любовь, смогла преодолеть себя и достичь очень многого, о чем раньше даже не мечтала. У меня после ампутации жизнь бьет ключом, и я по-настоящему счастлива.

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