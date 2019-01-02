«Бегаю на протезе в любую погоду»: незрячий боец АТО принял участие в Марафоне морской пехоты в США

Житейские истории

Сила духа

За последние полгода в жизни героя «ФАКТОВ», младшего лейтенанта 8-го полка спецназначения Александра Дармороса произошло сразу несколько важных событий. Будучи незрячим, с протезом вместо левой ноги, мужчина вместе с другими украинскими бойцами принял участие в Марафоне морской пехоты США, преодолев десятикилометровую дистанцию за час и десять минут. Еще Александр женился и переехал в новый дом в Хмельницком, деньги на покупку которого выделили власти. А на новоселье в гости к бойцу приезжал президент Украины Петр Порошенко.

У Александра Дармороса насыщенная жизнь. Он каждый день в любую погоду выходит на пробежку, также играет на бандуре, изучает английский язык и психологию. Саша работает психологом в воинской части.

Первый раз мы встречались с Александром Дарморосом в мае нынешнего года, когда он только вернулся из США, где находился на лечении. Вместе с ним в Украину прилетела его собака-поводырь Хена, которая, по словам бойца, стала его глазами. Свои он потерял в марте 2016 года во время взрыва мины в Луганской области. Проведя четыре дня между жизнью и смертью, Александр, придя в сознание, обнаружил, что ничего не видит.

— Наше подразделение пошло в разведку, — рассказал Александр. — Я шел четвертым — передо мною были трое побратимов. Их не зацепило, а на мне мина сдетонировала. Помню только взрыв — и все, темнота. Еще одно смутное воспоминание — как ребята вытягивали меня с поля. Это счастье, что зацепило только меня, а они остались целы. Иначе мне уже никто не помог бы. Хотя я говорил побратимам, чтобы не шли со мной на это задание. Но они пошли — и спасли меня, вовремя оказав помощь. Наверное, мне суждено было выжить.

Первые четыре дня в реанимации Александр не помнит. Его привел в сознание голос мамы.

— Когда я пришел в себя, обрадовался тому, что выжил, — вспоминает Александр. — Я ничего не видел и понимал, что потерял ногу. Мама находилась рядом. Я был рад, что она видит меня, пускай искалеченным, но живым.

Александру сделали несколько операций, установили протез ноги. После выхода в эфир телесюжетов ему захотели помочь сотни людей из разных уголков Украины. А в августе 2016 года благодаря фонду Revived Soldiers Ukraine Александр отправился на лечение в США. Летел туда с надеждой вернуть зрение. Однако специалисты из лучших американских клиник, обследовав его, сказали, что это, увы, невозможно. Но абсолютно бесплатно сделали новый протез ноги.

— В протезе, который мне выдали в Украине, был поврежден поролоновый культеприемник, — говорит Александр. — Приходилось надевать 12 пар чулок, чтобы пользоваться протезом. Когда мы привезли его в мастерскую в Америке, мне предложили новый усовершенствованный протез с силиконовым культеприемником. Его стоимость — не меньше десяти тысяч долларов. Но владелец протезной мастерской согласился сделать протез бесплатно. Узнав, что у меня есть маленькая дочь, он сказал: «Я со своей дочкой потанцевать уже не смогу, она погибла. Но хочу, чтобы ты смог потанцевать со своей» (у Александра дочь от первого брака. — Авт.). Еще мне говорили, что мой протез особенный, с государственной символикой. На нем изображен герб Украины. Главное преимущество этого протеза в том, что теперь я хожу не прихрамывая.

Но это были не все испытания, выпавшие на долю Александра. Еще в Киеве любимая женщина сказала ему, что готова выйти за него замуж. Свадьбу сыграли прямо в военном госпитале, о чем тогда писали многие СМИ. Но когда Александр благодаря волонтерам лечился в Америке, новоиспеченная супруга его предала, да еще и забрала деньги, которые неравнодушные люди собрали военному на операцию.

Президент фонда Revived Soldiers Ukraine Ирина Ващук рассказывала «ФАКТАМ», что когда Александр прилетел в Америку, супруга вела все его дела. Деньги на лечение бойца люди отдавали ей. А закончилось все тем, что женщина бросила Александра, забрав больше 11 тысяч долларов.

— Когда она ушла с собранными деньгами, для меня это стало едва ли не большим потрясением, чем потеря ноги и зрения, — говорит Александр.

Но мужчина не сдался. Позже в США ему сделали операцию по реконструкции лица — до хирургического вмешательства из-за отсутствия кости под глазом его лицо «плыло» вниз. А еще бойцу предложили взять собаку-поводыря. Александр долго отказывался.

— Психологически тяжело было это принять: я как будто должен был согласиться с тем, что останусь незрячим, — признавался он. — Но теперь рад, что у меня есть ретривер Хена. Она воспитанница специальной школы собак-поводырей. Я тоже несколько недель проходил в этой школе курс обучения: меня учили ориентироваться в пространстве, мы с собакой должны были друг к другу привыкнуть. И мы быстро подружились.

С тех пор Хена сопровождает Александра везде. И защищает. Даже когда хозяин начинает отжиматься, собака на всякий случай ложится ему под руки. Хена сопровождала Александра и в октябре нынешнего года, когда он прилетел в США на Марафон морской пехоты.

— Когда мне предложили поучаствовать в забеге, я только научился ходить на протезе без палочки, — говорит Александр. — Ходить, но не бегать! Я после окончания школы вообще не занимался бегом, а как бежать на протезе, даже не представлял. Мне предложил участвовать в забеге генерал Владимир Гаврилов, который посетил в Детройте местную общину как раз в то время, когда я там находился. Захотелось попробовать, но не знал, что из этого получится.

Члены украинской диаспоры помогли Александру собрать деньги на беговой протез, привезли беговую дорожку.

— Бежать на обычном протезе невозможно — сводит ногу, — объясняет Александр. — А беговой принимает соответствующую форму, и ты меньше чувствуешь боль. Хотя поначалу и с ним было сложно. В Америке я начинал с того, что на беговой дорожке проходил по полтора километра в день. Нога горела. Но я знал, что нельзя останавливаться — ведь мне предстояло бежать десять километров. Начал тренироваться в феврале, когда до забега оставалось восемь месяцев.

Благодаря помощи неравнодушных людей у Александра и в Украине появилась беговая дорожка. Правда, когда он вернулся из США, тренировки пришлось прервать — мужчина уехал в Одессу, где ему провели сложную операцию на веках.

— Врачам пришлось с помощью хряща из носа сформировать глазную впадину, — говорит Александр. — После этого уже в Киеве мне поставили глазной протез. Но он временный. Впереди еще несколько операций, после которых, надеюсь, мне установят постоянные глазные протезы.

Вынужденная пауза в тренировках привела к тому, что я набрал вес. На маминых варениках поправился до 94 килограммов. А это был уже июнь, до забега оставалось всего четыре месяца. Возобновив тренировки, я изучил систему правильного питания. Слушал лекции специалистов в Интернете. Отказался от быстрых углеводов, сладостей, расписал свой режим питания до мелочей. И это дало очень хороший результат — сейчас вешу 83 килограмма.

К тому времени уже проходил на беговой дорожке по пять-шесть километров в день. Не давал себе спуску, увеличивал нагрузки. Мне помогал тренер по легкой атлетике. Ему 72 года, он пенсионер и тренирует на общественных началах. Раньше мой тренер никогда не работал с человеком на протезе, к тому же еще и слепым. Но согласился попробовать, и у нас получилось. Когда я первый раз попробовал пробежать на стадионе, меня схватил радикулит. Пришлось обращаться к массажисту, который обнаружил и другие проблемы со спиной. Но как только мне стало чуть легче, вернулся к бегу. Теперь с этого начинается мой день. За мной приезжает тренер — и мы бегаем по улицам. Добираться до стадиона проблематично, потому что в маршрутку с собакой не пускают.

— Хена бегает с вами?

— Она влюблена в моего тренера. Стоит ему переступить порог, как Хена бросается навстречу. Она всегда со мной, но в плохую погоду мы оставляем ее дома. Однажды взяли с собой в дождь и потом полдня отмывали.

Я бегаю в любую погоду. Дождь, снег, мороз — не имеет значения. Сейчас для меня пробежка — это такая же потребность, как, например, чистка зубов. Когда только начинаешь заниматься спортом, приходится себя заставлять. Ты борешься с ленью, переступаешь через себя. Здесь главное не бросить занятия в течение 60 дней. За это время выработается привычка, а дальше будет легче. Я не мог бросить спорт и сказать, что устал. Ведь уже согласился участвовать в забеге, где должен был представлять страну. Отступать было некуда.

Александр Дарморос принял участие даже в двух забегах. Первый раз бежал в Киеве на Wizz Air Kyiv City Marathon. Второй раз — уже в Вашингтоне.

— Тренер не рекомендовал мне бежать в Киеве, потому что я еще не был к этому хорошо подготовлен, — говорит Александр. — Но я рискнул. Дело в том, что некоторым ребятам, собиравшимся принять участие в Марафоне морской пехоты, не дали американскую визу. Я боялся, что мне тоже откажут и не пробегу нигде. Поэтому первый раз пробежал еще в Киеве. Это было невероятно. Победа над самим собой. Давно я не испытывал такой радости.

Визу в Штаты, вопреки моим опасениям, дали. В Марафоне морской пехоты принимали участие люди из 50 стран мира. Длительный перелет с пересадкой в Стамбуле дался мне тяжелее, чем сам забег. У меня была цель добежать до финиша и желательно не последним. Я пришел 3318-м из восьми тысяч участников. Первые пять километров пробежал на одном дыхании. Потом начал сбиваться ритм, а как добежал последние три километра, и сам не знаю. Но я это сделал. Мой результат: десять километров за час десять минут.

Бег меня вдохновляет, заряжает энергией. На днях мы с тренером, несмотря на снег и гололед, пробежали девять километров. Я восхищаюсь этим человеком — в свои 72 он даст фору многим молодым. А еще с ним можно поговорить по душам, посоветоваться.

Недавно Александр принимал у себя в гостях президента Украины Петра Порошенко. Петр Алексеевич приехал в Хмельницкий поздравить Дармороса с новосельем. Двухэтажный дом Александру удалось купить на деньги, выделенные ему властями.



* Петр Порошенко приехал к Александру, чтобы поздравить с новосельем. Фото пресс-службы Администрации президента Украины

— Еще в 2016 году, когда я только подорвался на мине, родители собрали необходимые документы и поставили меня в очередь на жилье, — говорит Александр. — Но, пока я был в США, часть моих документов потерялась, и я ничего не получил. Очень расстроился. Потом власти приняли новую программу, по которой деньги на покупку жилья не выделяются местным социальным структурам, а поступают непосредственно на счет военнослужащего. И мне выделили деньги на покупку двухэтажного дома в Хмельницком. Там требовалось только сделать кухню и наружную отделку. Благодаря помощи областных властей, волонтеров и друзей эту работу выполнили за три месяца. Я очень благодарен всем, кто мне помог и продолжает оказывать помощь.

Находясь в доме у Александра, Петр Порошенко сказал, что тот является примером сильного духа, патриотизма и веры в Украину. «И ваш опыт, и ваш пример стране очень нужны», — сказал президент бойцу. Он сообщил о создании Министерства ветеранов и избрании министра. «Сейчас несколько ветеранов назначим на должности руководителей департаментов, заместителей министра для того, чтобы быстро наладить ветеранское дело. Чтобы каждый ветеран имел твердое убеждение и подтверждение, что государство делает заботу о ветеранах своим первым приоритетом», — отметил Петр Порошенко.

В новом доме Саша уже освоился.

— На удивление быстро к нему привык, — признается. — Я прекрасно здесь ориентируюсь, управляюсь по хозяйству. Планирую разводить перепелок, как делал это до войны. Здесь большой двор, есть все условия.

— Вам кто-то помогает по дому или справляетесь в одиночку?

— Не в одиночку (улыбается). Недавно я женился. Жена — моя землячка, тоже из Хмельницкого. Мы познакомились не так давно, но я быстро понял, что нашел родственную душу. Не хочу афишировать никаких подробностей. Счастье любит тишину. В прошлый раз о моей свадьбе написали едва ли не все СМИ, и сами знаете, как все закончилось… Скажу только, что я счастлив. Конечно, мне по-прежнему бывает нелегко. Особенно когда начинает болеть нога или вспоминаю, что никогда не смогу видеть. Гоню эти мысли прочь. Мой тренер говорит, что жизнь — это движение. Главное — это движение не прекращать. Заниматься спортом или другим любимым делом, учить языки, изучать самого себя. В движении у тебя не останется времени на депрессию или хандру. Вот и стараюсь не останавливаться.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 24-летнего полтавчанина Юрия Дмитренко, потерявшего ногу в зоне боевых действий, который пробежал десять километров на Марафоне морских пехотинцев США, затем завоевал две медали на «Играх непокоренных», а недавно вернулся на службу в Вооруженные Силы Украины.



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