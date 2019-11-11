Поставлен неверный диагноз: очередной знахарь рассказал об исцелении Заворотнюк

Шоу-бизнес

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк признали, что она лечится от онкологии, однако не спешат сообщать какие-либо подробности ее здоровья. Они опровергли слова продюсера Андрея Разина, заявившего, что «няня Вика» пошла на поправку.

В поисках информации журналисты обращаются к магам и ясновидящим. «Новые русские сенсации» поговорили с неким старцем Александром, который считает, что Заворотнюк поставлен неверный диагноз.

Знахарь изучил фото актрисы, поводил по нему руками и «почувствовал» его энергетику, по которой сделал свое заключение. Целитель заверил, что от снимка идет тепло.

«Это хороший знак. Ее в мире мертвых нет. Нет ей туда дороги пока! Она поправится и будет нормально жить обычной здоровой жизнью! Выздоровеет. Это правда», — рассказал Александр журналистам. Он предрекает, что через три недели актриса почувствует прилив сил и полностью справится с болезнью. Он считает, что у Заворотнюк нет онкологии.

«Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология», — заявил предсказатель. Он предполагает, что организм актрисы истощен и советует укреплять иммунитет, а также обратить внимание на нервную систему.

Напомним, ранее продюсер Андрей Разин сообщил, что Заворотнюк пошла на поправку. Однако ее родные попросили шоумена, который лично не знаком с Анастасией, воздержаться от неправдивых сообщений. Сами они состояние актрисы не комментируют.

Муж актрисы Петр Чернышев вернулся к работе, и принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Средства от премьеры шоу жена Дмитрия Пескова решила передать семье Заворотнюк. Позже родные заявили, что не занимаются сбором средств.

Также появилась информация, что Чернышеву все же не хватает денег на лечение жены.

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