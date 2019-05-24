Жена смеется, что за 19 лет нашего брака частенько спит с другими мужчинами, — Кристиан Бейл

Интервью со звездой

Кристиану Бейлу 45 лет. Он родился и вырос в Уэльсе. Свою блестящую карьеру в кино начал еще в девятилетнем возрасте, снявшись в рекламном ролике для британского телевидения. А вот первая настоящая роль досталась ему в… советском фильме. Если быть точнее, в совместной картине, снятой усилиями кинематографистов СССР, Норвегии и Швеции. Это была чудесная сказка «Мио, мой Мио» режиссера Владимира Грамматикова, сделанная им по мотивам сказки Астрид Линдгрен. Кристиану было тогда 12 лет. Он сыграл Юм-Юма, друга Мио. Уже через год Бейла пригласил знаменитый Стивен Спилберг в свой фильм «Империя солнца». Юный актер блестяще сыграл британского подростка, который во время Второй мировой войны оказался в японском лагере для военнопленных. Успех был грандиозный, но Кристиан оказался не готов к испытанию славой и пару лет отказывался сниматься. Его уговорил вернуться в кино британский режиссер и актер Кеннет Брана. Он задействовал Бейла в своей картине «Генрих V». Звездой мирового уровня Кристиан стал благодаря роли Бэтмена. Он сыграл этого супергероя в трех фильмах, снятых режиссером Кристофером Ноланом — «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Бейлу удалось избежать проклятия многих прекрасных актеров — он не остался Бэтменом навсегда. Кристиан сумел доказать, что может играть любые роли — комедийные, драматические, трагические. В 2018 году он перевоплотился в Дика Чейни. Бывшего вице-президента США ему предложил сыграть американский режиссер Адам Маккей. Фильм «Власть» стал одним из самых интересных и обсуждаемых. Он был выдвинут на премию «Оскар» в восьми номинациях, включая «Лучший актер». Бейл уступил в борьбе за этот трофей Рами Малеку, который сыграл Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии». Но без наград Кристиан не остался. Роль Чейни принесла ему «Золотой глобус» и премию «Выбор критиков». Впрочем, «Оскар» в коллекции наград Бейла уже есть. В 2011 году награду Американской киноакадемии он получил за роль второго плана в драме «Боец». О своей карьере, личной жизни, а также взглядах на политику и своем отношении к Дику Чейни Кристиан Бейл рассказал в интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

«Дик Чейни, находясь в тени, дергал за ниточки. Был кукловодом»

— Кристиан, вы уже четыре раза номинировались на премию «Оскар», но пока получили только одну награду Американской киноакадемии. Как вы к этому относитесь?

— Для меня это ни в коем случае не соревнование. Это во-первых. А во-вторых, считаю, что заслуга в успехе фильма не может принадлежать одному человеку. Поэтому каждая номинация работает на репутацию всей картины. Вот это на самом деле важно.

— Но вам было бы приятно получить еще один «Оскар»?

— Почему нет? Я был бы лицемерным старикашкой, если бы попытался это отрицать. Само выдвижение на соискание такой награды — уже успех. Большой успех. И я невероятно благодарен всем, кто имеет к этому отношение. Никаких жалоб от меня вы не услышите. Остальные номинанты проделали прекрасную работу. Это и Рами Малек, который получил «Оскар» в итоге, и Уиллем Дефо, гениально сыгравший Ван Гога, и бесподобный Вигго Мортенсен в «Зеленой книге», и, конечно, Брэдли Купер («Звезда родилась». — Ред.). У меня язык не повернется назвать их моими конкурентами. Я бесконечно восхищаюсь их актерскими работами и чудесными фильмами. Поэтому для меня каждая церемония награждения — это повод для празднования, кто бы ни получил золотую статуэтку.

— Но для вас все же важно — попасть в число пяти лучших актеров года по мнению киноакадемии?

— Безусловно. Я благодарен и доволен. В этом нет никакого цинизма. Такое признание помогает мне более объективно оценить собственную работу. Интуитивно я могу отличить хороший фильм от плохого. Мнение других позволяет взглянуть на себя со стороны. Вот это самое важное для меня во всех этих премиях. А еще любая номинация и уж тем более премия заставляет зрителей более внимательно отнестись к фильму, в котором ты снимался. Значит, картину захотят посмотреть больше людей. И это здорово. Это повод для празднования.

— Когда в январе вы получали «Золотой глобус» за роль Дика Чейни, то поблагодарили в своей речи Сатану…

— Думаю, совершенно заслуженно. Сатана сыграл множество замечательных ролей, не правда ли? (Смеется.)

— И все же пришли к выводу, что эти слова относятся к мистеру Чейни. Это так?

— Знаете, у меня к этому человеку двойственное отношение. Я искренне восхищаюсь его умом, его пониманием мельчайших деталей того, как устроены механизмы власти в Америке. Но мне становится порой страшно от того, как он эти свои знания и таланты использовал.

Фильм «Власть», в котором актер воплотил образ бывшего вице-президента США Дика Чейни, стал одним из самых обсуждаемых в Америке

— Недавно вы сказали, что Дональд Трамп менее опасен, чем был Дик Чейни. Почему вы так думаете?

— Я вам для начала расскажу, почему вообще возникла идея снять «Власть». Когда Адам Маккей сообщил мне об этом проекте, я сначала пришел в недоумение. А зачем, спросил я? Сегодня есть более актуальные темы. Адам выдвинул всего один аргумент, которого лично для меня оказалось достаточно. Он сказал: «Посмотри, как много людей сегодня в Америке, глядя на Трампа, начинают испытывать ностальгию по временам правления Буша-младшего». И Адам прав. Многие уже успели забыть, что (а главное, как) происходило в те годы, когда президентом США был Джордж Буш-младший, а заправлял всем Дик Чейни. Он, находясь в тени, дергал за ниточки. Был кукловодом.

— Вы это знали до того, как прочитали сценарий, или работа над фильмом открыла для вас много нового?

— Именно так — невероятное количество новой информации, которую прежде я просто не замечал. Большинство из нас знали только, что Чейни срежиссировал войну в Ираке и извлек из нее огромную личную выгоду. Но я даже не догадывался о том, как долго этот человек на самом деле находился у власти. Вдумайтесь только — в 1969 году Чейни поступил на службу в администрацию президента Ричарда Никсона! Затем стал сначала заместителем, а потом и главой президентской администрации Джеральда Форда. Был министром обороны при Джордже Буше-старшем. Именно тогда он впервые вторгся в Ирак. А потом и в Панаму. Все, что сделал этот человек за многие годы своей карьеры в Вашингтоне, оказало огромное влияние на положение нынешних дел не только в США, но и во всем мире. Мы пожинаем плоды его деятельности до сих пор. Вот почему я уверен, что Чейни куда опаснее Трампа. Сравните расчетливого, хладнокровного, умного человека с тем, кто импульсивен и любит громко покричать. Чейни разыгрывал блестящие шахматные партии. Вы можете себе представить Трампа за шахматной доской?

«Я не являюсь профессиональным актером»

— Извините, отвлеку вас немного. Вы же лично встречались с Трампом?

— О, да. Когда я был Бэтменом.

— Бэтменом?

— Это настоящий анекдот. Мы снимали «Бэтмен: Начало». Кристофер Нолан арендовал «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке для съемок. Это влетело в круглую сумму. Наши декораторы превратили небоскреб в «Уэйн-тауэр». И вот я готовлюсь к съемкам очередной сцены. Сижу уже в гриме. Перевоплотился в Брюса Уэйна. В костюме, красном галстуке, волосы зализаны назад. Вылитый Дональд Трамп-младший. И тут неожиданно прилетает владелец небоскреба. Да, он самый — Дональд-старший. И заявляет продюсерам, что хочет поболтать с Бэтменом. Приглашает, видите ли, его к себе в кабинет. Продюсеры толпой ко мне. И падают в ноги: «Умоляем тебя, сходи к нему! Если откажешься, он нас выгонит вмиг отсюда!» Я говорю: «Ладно, выручу нас всех…» И пошел к Трампу. Он был у себя в кабинете. Поднялся с широкой улыбкой мне навстречу, протянул руку и говорит: «Добрый день, мистер Бэтмен!» Эх, в то время я понятия не имел, что произойдет с этой страной дальше!

Бейл сыграл Бэтмена в трех картинах

— Каким вам тогда показался Трамп?

— Влюбленным во все золотое. Там все было в золоте. А еще он оказался выше, чем можно было подумать.

— Гражданином скольких стран вы сегодня являетесь?

— Британии и США.

— Почему вы решили получить американское гражданство?

— Потому что я не идиот! Вы знаете первоначальное значение этого слова? Оно пришло к нам из древнегреческого. Обозначало человека, живущего в обществе, но совершенно не интересующегося его проблемами, жизнью этого самого общества. Так вот, когда меня начали активно снимать в Голливуде, мне с семьей пришлось переехать в Штаты. И большую часть времени мы проводим здесь. И меня волнует происходящее в этой стране. Однако отсутствие американского гражданства не позволяло мне голосовать, а значит — влиять на происходящее. Меня это категорически не устраивало. И я получил гражданство США.

— Но при этом остались также британским подданным. Тогда что вы думаете о Brexit?

— В ответ только рассмеюсь. Все это смешно и невероятно глупо.

— Вы бы хотели сыграть кого-нибудь из британских политиков?

— Кого угодно, только не Бориса Джонсона!

— Почему?

— Вы же спрашивали, что я думаю о Brexit! К тому же не хочу цеплять дурацкий парик, чтобы походить на Джонсона.

— Но вам же не привыкать менять свою внешность.

— Так и есть. Мы с женой смеемся, что она за 19 лет брака со мной частенько спит с другими мужчинами, при этом сохраняя супружескую верность. Каким только она меня не видела! Лысым, кудрявым, с бородой и усами. Для роли в фильме «Машинист» я похудел на 30 килограммов. Это было в 2003 году. Затем вернулся к своему нормальному весу. Спустя два года снова сбросил — на этот раз 24 килограмма. Тогда мы снимали «Спасительный рассвет». «Афера по-американски» заставила меня набрать лишних килограммов 10. Сандра говорит, что ей совершенно нестрашно будет жить со мной, когда мы постареем. Ничего нового она не увидит. Ее муж уже был тощим и толстым.

Супруга Кристиана Сандра во всем поддерживает его. Фото Getty Images

— Для того чтобы сыграть Чейни, вам тоже пришлось менять вес?

— Увы. Мы попробовали сначала просто наложить грим, но результат не понравился. И я стал набирать вес. Прибавил уже 10 килограммов. Тут вышел фильм «Темные времена», в котором мой друг Гэри Олдмен сыграл Уинстона Черчилля. Он получил «Оскар» за эту роль. Я звоню его поздравить и спрашиваю: «Гэри, а на сколько килограммов ты поправился?» Он отвечает: «Ни грамма». Я не верю своим ушам. «Так это все грим?» — спрашиваю. Гэри подтверждает. Я тогда так расстроился. Понимаете, мне чертовски надоело радикально менять свой вес от фильма к фильму, в этом мало приятного, поверьте. Но так как я уже успел поправиться для «Власти», то решил продолжать. Я не являюсь профессиональным актером. Этому искусству никогда не учился. И для меня, когда я вживаюсь в образ, важно физическое сходство с персонажем. Иначе я не смогу заставить себя думать, как он, говорить, как он.

— Но это же, наверное, изматывает?

— Это так, но мне такое состояние даже нравится. Когда я измотан, то понимаю, что выложился на все сто, следовательно, что-то действительно сделал.

— И сколько вы прибавили, чтобы сыграть Чейни?

— В общей сложности 15 килограммов. И тогда все срослось. Грим довершил картину. Смотрите, у меня на смартфоне остались фотографии, отражающие мою метаморфозу. Я сказал гримерам, что они проделали прекрасную работу. Но предупредил, если фильм понравится, я присвою все лавры себе. А если провалится, обвиню во всем их (смеется).

— Сколько времени уходило на наложение грима?

— Четыре часа ежедневно. Иногда возвращался домой в гриме. Дети говорили: «Опять дедушка пришел!»

— А ваша жена?

— Сандра давно махнула рукой. А вот дети разделились. Эммалайн (ей сейчас 14 лет) была крайне недовольна. «Папа, поскорее избавься от этого жира!» — заявила она мне. А вот Джозеф, которому тогда было три года, пришел в полный восторг. Ему нравилось прыгать на моем большом животе. Сейчас сын признается, что ему этого развлечения не хватает. А вообще, жена говорит, что ей нравится, когда я толстею. Тогда она рядом со мной выглядит стройной и хрупкой.

— Вашим детям вы больше нравитесь в образе Бэтмена?

— Они не видели ни одного фильма о Бэтмене.

— Почему?

— Потому что мы не проводим наше свободное время, любуясь мною на экране.

— Вы сказали, что у вас двойственное отношение к Дику Чейни. Что понравилось в этом человеке?

— Его отношение к семье. Вспомните, как решительно и без тени сомнения он поддержал свою дочь Мэри, когда она публично заявила, что является лесбиянкой. Чейни прекрасно понимал, что это нанесет удар по его политической карьере. Республиканцы, придерживающиеся консервативных взглядов, предадут его анафеме. Но он предпочел остаться заботливым отцом в этот трудный момент. Однако жизнь сыграла с ним злую шутку в итоге. Его дочери на этой почве поссорились. И их вражда стала достоянием общественности.

— Вы назвали Чейни Дартом Вейдером…

— Он сам себя так любит называть. Это не я придумал. Чейни на самом деле это нравится. Он своего пса наряжает повелителем ситхов. Комнаты его внуков украшены игрушками из «Звездных войн». Там полно атрибутов Дарта Вейдера. Рассказывают, что он частенько устраивал один и тот же розыгрыш для своих подчиненных — на совещаниях сидел за столом в полном облачении Дарта Вейдера. Не верите? В YouTube полно видеороликов, где он сам сравнивает себя с Вейдером.

— Это демонстрирует его упоение властью?

— Не знаю. Возможно, Чейни просто считает такое сравнение забавным. Честно, я так и не понял до конца психологию человека, наделенного такой властью. Не знаю, что можно чувствовать, когда ты обладаешь почти безграничной властью 24 часа в сутки семь дней в неделю. Ты засыпаешь и просыпаешься с властью в обнимку. Но я понял вот что. Самыми опасными правителями становятся те, кто верит, что заслуживает такую власть. Когда человек говорит себе: «Кто заслужил править свободным миром? Конечно, я», жди большой беды. Парадокс заключается в том, что таких Диков Чейни вокруг нас много, но мы не в силах их распознать до тех пор, пока они не получат власть в свои руки. Только после этого они проявляют свои опасные качества.

— Вы не любите политиков вообще?

— Меня так воспитали. Я рос во времена правления Маргарет Тэтчер. В моем окружении — дома и в школе — ее не очень любили. Возможно, это прозвучит цинично, но мне кажется, что даже идеалисты, придя к власти, очень быстро забывают о своих идеалах. Власть соблазняет.

— У вас есть список ролей, которые мечтаете сыграть? Скажем, Папу Римского, трансгендера, принца Уэльского?

— Нет, мне нравится хаос, в котором живу и работаю. Не люблю строить планы и никогда этого не делаю. У меня просто нет никакого плана. Как я выбираю новые роли? У меня есть друзья — режиссеры и сценаристы. Мы часто обсуждаем различные идеи, проекты. Так рождается очередное предложение. Но чтобы сесть и написать целый список?! Такого я никогда не делал. Кого вы там упомянули? Папу Римского? Трансгендера? Я готов! Давайте, можем даже объединить их в одном персонаже (смеется).

— Возможно ли возвращение Бэтмена?

— Вы так думаете? Спасибо, что уведомили меня об этом.

— Я так понимаю, вы согласны на любую роль, лишь бы не пришлось снова набирать вес?

— Вы совершенно точно описали мою сегодняшнюю позицию по данному вопросу.

— А завтра она может измениться?

— Как все в нашем мире.

— Говорят, вы человек суеверный. И у вас есть какая-то счастливая пара туфель…

— Кто вам это сказал? Нет, я не суеверный, а сентиментальный. У меня действительно есть пара туфель, которую я очень люблю, а все мои близкие ненавидят. Мы вместе с отцом купили когда-то эти туфли для меня. Это память о нем. И поэтому я так люблю их. А все вокруг начинают умолять: «Сними их немедленно. Они ужасны». Но я не соглашаюсь. Нравятся они мне и точка. Поэтому частенько в них появляюсь на публике. Даже под смокинг их обуваю. Вот так и появилась эта легенда про туфли, приносящие удачу Бейлу.

— Как думаете, Чейни понравился фильм?

— Я вообще не уверен, смотрел ли он его. Мне кажется, что его подобные вещи не интересуют. В картине у меня есть реплика: «Если хочешь популярности, стань кинозвездой». Так однажды сказал настоящий Чейни. Буду крайне удивлен, если он посмотрел фильм.

— А вдруг это так, и однажды Чейни позвонит вам и предложит вместе выпить? Согласитесь?

— Да. Думаю, это будет интересная попойка.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивные интервью со звездами культового сериала «Игра престолов» Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк («Из-за отзывов в соцсетях считала себя уродиной и бездарью»), и исполнительницей роли Дейенерис Таргариен Эмилией Кларк («Я избранная — выжила после двух операций на мозге и сохранила свои таланты»).

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jason Adams/The Interview People)



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