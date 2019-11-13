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Украина

Пенсии пересмотрят в декабре: кто останется без повышения

3:53 13 ноября 2019 68
Пенсия в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине каждый год происходит повышение прожиточного минимума: в июле и декабре. А так как к нему пока еще привязаны и пенсии граждан, то их тоже увеличат.

Причем, повышение происходит автоматически, но далеко не всем, пишет АиФ.

Так, 1 декабря 2019 года будет увеличен размер минимальных пенсий, который составит 1638 гривень (в июле этот показатель равнялся 1564 гривнам, увеличившись за полгода на 74 гривни).

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В то же время некоторые категории граждан останутся без повышения.

Речь идет о тех пенсионерах, которым пересчитывают иначе пенсии:

  • дети войны;
  • лица, проживающие в горных населенных пунктах;
  • иждивенцы;
  • граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы;
  • граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы;
  • пенсионеры, которые продолжают работать.

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Напомним, что в следующем году прожиточный минимум и минимальная зарплата будут повышены. Так, Бюджетный комитет ВР дал Кабинету министров поручение увеличить в проекте госбюджета социальные стандарты ко второму чтению. Делается это с целью увеличения социальных стандартов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр финансов Оксана Маркарова заявила о том, что Кабмин намерен провести существенныйп ерерасчет пенсий в апреле будущего года. По ее словам, рост минимальной пенсии станет возможным благодаря трансферту средств из Госбюджета, а также увеличению минимальной заработной платы.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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