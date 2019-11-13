Мать Заворотнюк могут арестовать за долги

Шоу-бизнес

Пока известная российская актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологией, ее матери может грозить арест. Дело в том, что Валентина Борисовна не оплатила более 300 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Раньше Валентина Борисовна ездила на подаренном дочерью «Порше Панамера». Иногда автомобилем управляла и Анастасия. В последнее время за рулем был замечен ее муж Петр Чернышев. Автомобиль неоднократно нарушал правила движения, что зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Кто именно является нарушителем, сказать сложно. А вот платить придется матери актрисы. Ведь автомобиль зарегистрирован на 76-летнюю Валентину Борисовну.

«В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3000 рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченные штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять. Все получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась», — пишет КП.ру.

По информации издания, уже накопилось 332 крупных и мелких нарушений ПДД. Последний штраф за превышение скорости был выписан на днях.

Говорят, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила маме новый автомобиль.

Ранее росСМИ сообщали, что Заворотнюк грозит штраф за неуплату налогов.

В то же время муж актрисы Петр Чернышев заявил, что семья не испытывает дефицита средств и не ведет сбор денег на лечение.

В последнее время появились обнадеживающие новости об улучшении состояния Заворотнюк. Ими поделился продюсер Андрей Разин. Также предскатезали прогнозируют полное выздоровление актрисы.

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