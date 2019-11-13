Звезда «Дизель Шоу» показала подросшего сына (фото)

Шоу-бизнес

Актриса «Дизель Шоу» Яна Глущенко, рассказавшая ранее, как вернуть форму после родов и раскрывшая секреты красоты, показала подросшего сына Тамерлана. Мальчику в октябре исполнилось два годика. Юмористка вместе с мужем, продюсером Олегом Збаращуком дали совместное интервью для журнала VIVA!, в котором откровенно рассказали о семейной жизни и карьере, поделились секретами воспитания сына.

«Я счастливая женщина, потому что мне очень повезло с ребенком. Он настолько неприхотливый от рождения и по сей день, что я даже боюсь заводить второго! Мне кажется, что лучше малыша просто быть не может (смеется). У Тамерлана есть характер, с ним приходится договариваться. Но он очень понимающий и не капризный. Никогда не плачет! Даже если сильно ударится, исцеляющий мамин поцелуй лечит все», — поделилась Глущенко с VIVA!

Она рассказала, что 2-летний Тамик, как они называют малыша, ходит в садик, изучает английский и итальянский языки, занимается в бассейне. У каждого члена семьи свой насыщенный график.

«Хочу, чтобы мой ребенок и все вокруг понимали: если мама артистка, это не значит, что мама кукушка! Я ведь не гуляю, а зарабатываю деньги. Я делаю все, чтобы у моего ребенка была хорошая жизнь. Да, мне приходится часто уезжать, но я всегда стараюсь по максимуму проводить время с семьей. Помню, как отработала концерт в Южноукраинске, села в машину в 11 часов вечера и поехала в Киев. Утром поздравила ребенка с полугодием, побыла дома 40 минут и уехала в Херсон на гастроли. Вот такая жизнь у мамы-артистки», — рассказала Яна.

Несмотря на то, что приходится часто расставаться с сыном и мужем, Яна уверяет, что чувствует себя счастливой. В первую очередь, благодаря семье.

«У меня есть все, что я хотела в жизни: ребенок и любимый муж. У меня семья всегда была на первом месте, мне больше ничего не надо», — сказала актриса.

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