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18 ноября на вопрос читателей «ФАКТОВ» ответит гепатолог Виталий Янченко
— Основной путь передачи вируса гепатита С — через кровь, — объясняет инфекционист, научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и СПИДа Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — Нередко заражение происходит в кабинете стоматолога. Бывают случаи заражения в салоне, где делают маникюр, педикюр или тату: не все мастера хорошо стерилизуют инструменты. Медики, имеющие дело с кровью, могут получить вирус на работе. А половым путем, вопреки распространенному мнению, вирус гепатита С передается лишь изредка (например, когда интимный контакт происходит во время месячных у женщины и секс незащищенный). Чаще болеют люди из группы риска, но в последние годы у нас много вполне добропорядочных пациентов.
— Кто входит в группу риска?
— Это люди, употребляющие наркотики. Они пользуются одним грязным шприцем на всех. Хроническим вирусным гепатитом болеют женщины, ведущие беспорядочную и незащищенную половую жизнь, и мужчины, предпочитающие однополые связи.
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— Когда появляются симптомы воспаления печени, если вирус попал в организм?
— Инкубационный период для вируса гепатита С — около шести месяцев, а вирус В дает о себе знать уже спустя три месяца. Когда инфекция, как мы говорим, массивная, то симптомы иногда появляются через полтора месяца. Важно знать, что в 80 процентах случаях хронический гепатит С протекает без желтухи. При гепатите В таких пациентов вдвое меньше. Отсутствие желтухи говорит о том, что у человека снижен иммунитет.
Какие симптомы гепатита А? Как лечат вирусные гепатиты В и С? Что поможет защитить печень от поражения вирусами?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 18 ноября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гепатолог, инфекционист Виталий Игоревич Янченко.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 28 ноября
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