Ты будешь лучшим футболистом мира, — сказал 17-летнему Пеле советский вратарь Лев Яшин

История современности

Ровно 50 лет назад легендарный бразилец забил свой тысячный гол

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Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в бразильском городе Трес-Корасойнс. Его отец, сам в прошлом футболист, стал первым учителем сына. Они часто отрабатывали удары и технику. Во время таких тренировок отец вместо мяча давал сыну манго. Имеющим овальную форму тяжелым фруктом непросто было играть, после тренировок он оставлял синяки на теле мальчика. Зато после манго Эдсону было легко управляться с мячом. В семь лет паренек начал выступать за местную детскую команду, отличаясь зрелищной и результативной игрой в атаке. Команду тренировал бывший игрок сборной Бразилии Вальдемар де Брито, который организовал Эдсону просмотр в клубе «Сантос». Подающего большие надежды футболиста взяли в команду. На тот момент ему было всего 15 лет.

Еще в школе Эдсон получил прозвище Пеле из-за того, что неправильно произнес имя бразильского вратаря — вместо Биле назвал его Пеле. Прозвище очень раздражало юного спортсмена, но вскоре он привык к нему.

С каждым днем игра Пеле становилась все лучше. С наступлением вечера все футболисты уезжали домой, а он продолжал упорно тренироваться, отрабатывая удары по воротам с разных углов и на разном расстоянии. Он демонстрировал невероятные финты и развивал на поле большую скорость. Часто даже несколько защитников не могли остановить бразильца. Соперники откровенно боялись быстроногого и хитрого нападающего, проигрывая ему позицию за считаные секунды, засмотревшись на феноменальную работу его ног. Естественно, Пеле стал любимцем болельщиков, которые его просто боготворили.

Пеле вспоминал, что первым большое футбольное будущее ему предсказал знаменитый советский вратарь Лев Яшин. «Знакомство с великим Яшиным в 1958 году на чемпионате мира в Швеции — одно из самых ярких событий в моей жизни, — рассказывал Пеле в одном из интервью. — Помню не столько сам матч со сборной СССР, сколько то, что знаменитый вратарь после игры вручил мне замечательный кубок, ставший для меня первым на чемпионатах мира. Когда после окончания матча обе команды собрались в центральном круге, Яшин подозвал к себе переводчика и, передавая мне приз, сказал: «Парень, вспомнишь мои слова: ты будешь лучшим футболистом мира. Только береги ноги».

За «Сантос» Пеле провел 1116 матчей. 19 ноября 1969 года легендарный бразилец во время матча с командой «Васко да Гама» забил свой тысячный мяч. Это событие было отмечено выпуском почтовой марки. 19 ноября ежегодно отмечается в Бразилии как День Пеле. В свое время ему не было равных. Пеле мог в одиночку обвести полкоманды и забить гол, причем прекрасно играл не только ногами, но и головой. За свою яркую футбольную карьеру в 1363 сыгранных поединках он забил 1281 гол. Бывало, забивал по два, три, четыре мяча, а 21 ноября 1964 года провел свой самый результативный матч, восемь (!) раз поразив ворота команды «Ботафого». Он — единственный футболист, который трижды становился чемпионом мира — в 1958, 1962 и 1970 годах. Во всем мире его стали называть королем футбола.

За свою яркую футбольную карьеру Пеле забил 1281 гол

Президент Бразилии подписал указ, в котором Пеле провозглашался «национальным достоянием». Похожа на легенду невыдуманная история о прекращении на сутки гражданской войны в Заире. Враждующие стороны пошли на перемирие, чтобы посмотреть матч с участием Пеле. Никого в Бразилии не удивила опубликованная в газете подпись под фотографией: «Король и один из его болельщиков». На снимке были изображены Пеле и Папа Римский. По версии ФИФА бразилец был признан лучшим футболистом ХХ века, а Международный олимпийский комитет назвал его лучшим спортсменом прошлого столетия.

В 1974 году знаменитый нападающий решил оставить большой футбол, уйти на пике популярности. Но через год принял предложение американского клуба «Космос». Отказаться от трехлетнего контракта на 7 миллионов долларов (огромные на то время деньги) он не мог. В США футбол был не очень популярным, но, когда туда приехал Пеле, количество болельщиков на трибунах увеличилось во много раз.

В октябре 1977 года на поле нью-йоркского стадиона Giants Stadium вышли две значимые для Пеле команды: «Сантос» и «Космос». Зрители гадали, какую сторону выберет Пеле? Легенда футбола поступил по справедливости: в первом тайме играл за «Космос», во втором — за «Сантос». Именно в ворота родного клуба он забил последний в своей карьере гол.

Попрощавшись с футболом, легендарный спортсмен не потерял своей популярности. Он написал книгу «Я — Пеле», которая имела ошеломительный успех во всем мире. Бразильцы, не умевшие читать, учились грамоте только для того, чтобы прочитать произведение своего великого соотечественника. Пеле неплохо стал зарабатывать на рекламе, снялся в нескольких фильмах. Периодически он комментировал футбольные матчи, исполнял авторские песни. В апреле нынешнего года король футбола попал в больницу, перенес операцию. Сейчас 79-летний Пеле чувствует себя нормально, шутит, что снова готов выйти на поле.

Легендарный спортсмен всегда был приверженцем здорового образа жизни — по сей день не курит и не пьет. Даже вино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в октябре 2019-го ушел из жизни вратарь, пропустивший тысячный гол Пеле (видео гола).



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