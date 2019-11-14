Готовлю на работе в своем ресторане, а домой приезжаю все время голодный, — судья «МастерШефа»

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Девятый сезон популярного кулинарного проекта «МастерШеф» (СТБ) перевалил за свой экватор. За победу и главный приз — обучение в лучшей кулинарной школе Франции — продолжают борьбу 11 участников. Десятка финалистов станет известна уже на следующей неделе. Судьба многих из них сейчас зависит не только от проявленного мастерства, но и от оценок жюри. Девятый сезон судят известные профессионалы: Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский. Владелец одного из столичных ресторанов, бренд-шеф, который входит в 25-ку лучших шеф-поваров Украины, признается, что проект отнимает у него большую часть времени, но он ни за что не хотел бы ничего менять.

«На площадке все время хочется есть, потому что пахнет необыкновенно вкусно»

— Съемки «МастерШефа» занимают много времени, — рассказал Владимир Ярославский. — Самым сложным для меня оказалось правильно распределить обязанности шеф-повара в моем ресторане в перерывах между съемочными днями. Кстати, недавно сделал важное наблюдение — на площадке все время хочется есть, потому что пахнет необыкновенно вкусно.

Меня беспокоит, что в процессе съемок довольно часто возникают паузы, и это время иногда тратится впустую. Поэтому в перерывах я стал читать на украинском языке и планирую продолжать это делать. Признаюсь, судить участников непросто. В первую очередь, это тяжело морально. Все ведь готовят по-разному, и каждый из участников пытается передать собственное видение того, каким должно быть блюдо. Мы как судьи стараемся помочь им осознать, что кулинария — это большое количество смекалки, знаний и, конечно, искусство. Мы ведь понимаем, что, оценивая блюда участников проекта, меняем их жизнь. Это огромная ответственность.

— Вы были судьей первого сезона «МастерШеф. Профессионалы».

— Признаюсь, мне было легче выражать свои мысли с профессионалами, потому что это люди, которые имеют опыт работы на кухне. Они привыкли к тому, что на кухне как в армии. Если шеф сказал, значит, это правильно, обсуждению не подлежит. А вот с аматорами сложнее. В общении с ними приходится подбирать нужные слова и хвалить даже за самые маленькие успехи.

— Чему вам пришлось учиться, чтобы стать судьей?

— Мені знадобилося навчитися розмовляти українською (смеется). Можливо, потрібно й далі вчитися, бо трапляються неправильні звуки у вимові. Звісно, я хотів би знати українську мову так, як знають її деякі наші ведучі. Залишився під великим враженням після церемонії M1 Music Awards минулого року, дуже запам’яталось, як розмовляли Нікіта Добринін та Оля Цибульська. Я б хотів володіти мовою так, як вони. Намагаюся вивчитись і прошу вибачення, що не розмовляю гарно українською.

— Вы уже отлично разговариваете.

— Дякую.

— Кто из участников девятого сезона «МастерШефа» запомнился вам больше всего?

— Не могу сказать, чтобы кто-то был особенным для меня. В двадцатку мы, естественно, отбираем самых лучших. Признаюсь, мне не нравится такое ранжирование, потому что каждый человек уникальный. Сравнивать их нельзя, ведь у каждого своя изюминка. На самом деле, мне запомнились истории каждого участника. И всех их объединяет желание дойти до финала и победить.

«Те, кто пришел исключительно ради славы, как правило, быстро покидают проект»

— Думаете, в начале сезона у всех было желание стать победителем? Или были такие, кто пришел только ради того, чтобы попасть на телевидение?

— Конечно, уже с самого начала программы становится очевидно, кто пришел исключительно ради кусочка славы. Но такие люди, как правило, быстро покидают проект. У них недостаточно мотивации. Меня часто спрашивают, какими качествами нужно обладать, чтобы пройти кастинг. Ответ всегда один — знания.

С чего начать? Да все равно. Начните с того, что вам ближе. Хочется печь — изучите всю информацию про хлеб. Мечтаете создавать десерты — читайте про французскую кондитерскую школу. Есть желание жарить мясо — штудируйте литературу об этом продукте. Но самое главное — целеустремленность.

Когда человек на кастинге говорит, что хочет развивать собственную страну и показать всем, что мы тоже крутые, — это мотивация! Другое дело, если разговор начинается словами: «У меня дома, вроде, что-то получается, и я пришел научиться кулинарии…» Но ведь мы не учим! Мы лишь создаем условия, в которых ищем лучших. Учеба остается на совести участников, они сами должны организовать свободное от съемок время для того, чтобы учиться.

Девятый сезон судят известные профессионалы: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Елизавета Глинская

— В начале своей карьеры вы бы приняли участие в подобном шоу?

— Если бы в свое время у меня была возможность поучаствовать в подобном проекте, конечно, я бы согласился. Знаете, когда-то задумался над тем, хочу ли изменить свое прошлое. И понял, что нет. Мое прошлое сделало меня таким, какой я есть сейчас. Были и ошибки, и достижения, но в результате все это привело меня сюда. Не сомневаюсь в том, что мы на «МастерШеф» прививаем людям любовь к кулинарии, рассказываем, что это большой труд. И чтобы чего-то добиться, нужно быть фанатом своего дела.

— Говорят, все мы родом из детства. Какие у вас первые воспоминания, связанные с едой?

— О, с едой у меня связано много воспоминаний! Помню вкусные блюда, приготовленные бабушкой. В детстве у меня была аллергия на яйца, но я их очень любил. И дедушка, в тайне от всех, водил меня в курятник, где давал свежее яйцо. Помню картошку, томленую на плите, которую топили дровами. Эта картошечка карамелизировалась вместе с запеченным козленком. Ничего вкуснее в своей жизни я, наверное, не пробовал.

«В девяностые мы стояли в бесконечных очередях»

— Ваше детство прошло в Питере?

— Помню, когда мы с родителями переехали в Питер, первый год жили в гостиницах. Мама готовила на электрической плитке в номере, хотя это было категорически запрещено. Она очень переживала, чтобы за пределы комнаты не распространился никакой запах. Мы тогда ели много сарделек, ведь они готовились всего пару минут. Кстати, до сих пор их очень люблю, а вот родители на них смотреть не могут.

В Питере в то время было много корюшки. В марте-апреле еще лежит снег, а эта рыбка пахнет свежими огурцами. Помню, мама запекала корюшку со сметаной и луком. Это было так вкусно! А потом начались девяностые, и мы стояли в бесконечных очередях за любыми товарами, в том числе за продуктами. Это были огромные очереди человек по 600. В одни руки давали только 200 граммов масла.

Тогда я впервые сам начал выбирать продукты, а потом пытался из них что-то приготовить дома. Мне было в то время лет одиннадцать. Делал картофельные зразы, обжаривая их на сливочном масле. Потом как-то увидел суповой овощной набор и начал готовить супы. До сих пор люблю овощной суп со сметаной и острым красным перцем.

— За приготовление сладкого не брались?

— Как-то захотел испечь «грибочки» из песочного теста — они были очень популярны в девяностые. Увидел их где-то на тортах как украшение и решил сделать сам. Вылепил их такими красивыми, с коричневыми шляпками. Поставил в духовку (а тесто ведь деформируется в процессе выпекания), смотрю — грибочки мои «сели». В этом рецепте было какое-то сумасшедшее количество яиц, и уже тогда я понял, что не все рецепты правильные.

— Любите готовить дома, для себя?

— На самом деле, у меня для этого очень мало времени. Когда бываю дома, у родителей, готовит мама. А папа смеется, что я работаю на цементном заводе, поскольку приезжаю все время голодный. Я готовлю на работе в своем ресторане — для кулинарных форумов, различных мероприятий.

Не особо люблю готовить в гостях. Представьте, что вы работаете балериной, и вас в гостях просят: «Ну станцуй!» Я не хочу делать то, чем занимаюсь на работе, еще и дома, с друзьями. Могу лишь что-то посоветовать, но свободное время кулинарии не посвящаю. Мне нравится, когда мы с друзьями обсуждаем искусство, музыку, политику, экономику, даже то, как устроена Вселенная. Люблю узнавать что-то новое, поскольку жизнь многогранна и невероятно интересна.

Рецепт нежного тыквенного супа с томатами и карри от судьи «МастерШефа» Репчатый лук (1 штука) нарезать кубиками и обжарить в сотейнике на оливковом масле. Когда лук станет мягким, добавить к нему очищенные от кожицы томаты (200—250 граммов) и заранее запеченную тыкву (500 граммов). Проварить овощи пару минут и перебить их блендером. Обычно супу хватает собственной жидкости, все зависит от тыквы. Если получилось слишком густо, можно добавить немного воды. Суп посолить по вкусу, добавить желтый или зеленый карри (1 столовая ложка). При подаче украсить тыквенным маслом и тыквенными семечками.

Ранее Владимир Ярославский поделился с читателями «ФАКТОВ» секретами варки куриных, овощных, рыбных и мясных бульонов, а также приготовления идеальных блюд из курицы, Эктор Хименес-Браво — рецептами вкуснейших блюд из тыквы, а Елизавета Глинская рассказала, как испечь домашнее смородиновое печенье.

Фото СТБ

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