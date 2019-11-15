Здоровье и медицина

«Я мечтаю о белой лошадке. Буду за ней ухаживать, когда вылечусь от опухоли мозга»

Никита по характеру похож на стойкого оловянного солдатика из сказки. О своей болезни он знает все, потому что родители от ребенка ничего не скрывают.

— Сын даже меня поддерживает, если видит в моих глазах отчаяние, — говорит мама мальчика Оксана Жирнова. — Он у нас философ. Все время делится с нами мыслями о судьбе планеты, тревожится, что автомобили загрязняют воздух. Последние полгода мы с сыном постоянно находились в больнице. А на днях ненадолго вернулись домой. Никита очень соскучился за братиками и сестричками. Ему предстоит новый курс лучевой терапии.

Как родителям не отчаиваться? У Оксаны и Сергея Жирновых семеро детей — четыре мальчика и три девочки. Все росли здоровыми. Беда случилась с Никитой почти два года назад.

— Во время подготовки к новогоднему утреннику в детском саду у сына началась рвота, — вспоминает Оксана. — Повезли ребенка в одну больницу, в другую. Сделали МРТ и обнаружили большую опухоль мозга. Нейрохирург сказал, что Никита нетранспортабелен, а операцию надо делать срочно. Мы согласились. Опухоль сыну удалили, и выяснилось, что она злокачественная. Назначили лучевую терапию, 12 курсов «химии». Состояние было очень тяжелым, но Никита не унывал. Чувствовалось, что хочет бороться с болезнью и победить ее. В марте этого года очередное обследование показало: опухоли нет. Казалось, самое страшное мы преодолели. А уже через четыре месяца выяснилось, что на месте удаленной опухоли два новых очага и еще один в спинном мозге. Харьковские врачи настаивают на том, что ребенку нужна иммунотерапия. Как выяснил наш лечащий врач, проводят ее в Германии, в одной из специализированных клиник Кельна. А стоит лечение 57 тысяч евро. Мы открыли счет, надеясь собрать эту сумму с помощью неравнодушных людей. Когда проходили первый этап лечения, нам помогали родные, друзья, волонтеры. Они отдали все деньги, которые смогли оторвать от своих семей. И результат был хорошим: Никита чувствовал себя нормально. Мы не ожидали, что случится рецидив.

Несмотря на то что Никита так долго находился в больнице, он мечтал о том, что 1 сентября пойдет в школу. И его действительно приняли.

— Сын познакомился с одноклассниками, с учительницей, — продолжает Оксана. — Ему очень хочется учиться, играть с ребятами, но пока мы осваиваем чтение и математику самостоятельно. Ведь даже в свой класс Никита приходил в маске, потому что любая инфекция для него губительна.

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— Мне больше всего нравится математика, — подключается к разговору Никита. — Мечтаю выздороветь и ходить в школу по-настоящему. А еще моя мечта — ездить на белой лошадке.

— А ты уже катался на лошадях?

— Да. В парке в Харькове лошади детей катают. Мне очень понравилось. И я знаю, как за лошадками ухаживать — когда мы были в деревне, видел. Надо сено заготавливать, давать лошадям яблоки и морковку.

— Почему мечтаешь именно о белой лошади? Ты такую в деревне видел?

— Да. Но для себя хочу маленького белого жеребчика, чтобы самому вырастить белую лошадь. И вообще было бы правильно, чтобы люди отказались от автомобилей, загрязняющих воздух, а все пересели на лошадей…

Никите Жирнову очень нужна помощь неравнодушных людей.

Номер карточки в «ПриватБанке» 5168 7422 3710 5402, Жирнов Сергей Анатольевич (папа).

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