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Стиль жизни

Иванка Трамп вышла в свет в пижаме (фото)

19:17 15 ноября 2019 50
Иванка Трамп в пижаме с мужем
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дочь и советник президента США Иванка Трамп удивила публику выбором наряда. 38-летняя первая дочь Америки в сопровождении своего мужа Джареда Кушнера посетила в Вашингтоне вечеринку. Она была организована в честь того, что книга ее старшего брата Дональда Трампа-младшего под названием «Triggered» возглавила список бестселлеров, составленный изданием New York Times.

Как сообщает Daily Mail, Иванка прибыла на мероприятие в отель Hay-Adams, расположенный по соседству с Белым домом, в светло-розовом атласном костюме, разительно напоминающем пижаму — широкие брюки и свободный блейзер. На ней также были золотистые босоножки. А в руках мать троих детей держала золотистую сумочку-клатч.

Многие пользователи сети нашли такой наряд странным и безвкусным. «Кому придет в голову выйти на люди в пижаме? Она думает, если она Трамп, от ей все можно», «Надену такой наряд, когда отправляюсь на собеседование по устройству на работу сантехником», — писали комментаторы.

Другие находили, что Иванка все равно выглядит очень стильно. «Она может надеть даже мешок для мусора — и все равно будет выглядеть великолепно», — уверены они.

К слову, бледно-розовый цвет оказался в тренде на вечеринке. Так, на одном из фото рядом с Иванкой стоят другие гостьи — генеральный прокурор штата Флорида Пэм Бонди и пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус. Все дамы одеты в наряды сходного оттенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президента США троллили из-за сосков Иванки: ранее Трамп критиковал за такой же вид конгрессмена-гея.

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