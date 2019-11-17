Украина

Хороший "плюс" на Западе и "минус" на Востоке: синоптики расказали о погоде в Украине 17 ноября

Погода в Украине 17 ноября будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов в западных областях нашей страны. При этом в восточных регионах в ночное время ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, теплее всего будет в западных, центральных и южных областях Украины. Там ожидается в среднем +10… +13 градусов в дневное время. При этом исключение составит Закарпатская область, где по прогнозам синоптиков максимальная дневная температура достигнет +17 градусов.

На востоке Украины, как и в северных областях, традиционно более прохладно — до +8… +11 градусов. В ночное время температура в этих регионах опустится до -1 градуса.

В течение всего дня в Украине ожидается солнечная погода с минимальной вероятностью выпадения осадков. Погода также не будет особо ветреной — синоптики прогнозируют порывы ветра до 5−10 м/с.

Как писали «ФАКТЫ», погода нынешней осенью бьет рекорды. По-видимому, поэтому в ноябре в Киеве расцвели сакуры в парке Киото, что в Деснянском районе Киева.

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