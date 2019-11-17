24.12 / 24.31 26.53 / 26.89
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

У Арахамии есть гражданство США: известный экс-нардеп выступил с громким разоблачением

13:47 17 ноября 2019 270
Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который недавно в рамках разразившегося скандала прошел тест на полиграфе, кроме украинского гражданство, имеет еще и гражданство США. Об этом в Facebook пишет бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Напомним, в период предвыборной кампании гражданство Израиля обнаружили у кандидата от «Слуги народа» Александра Куницкого.

«Председатель фракции „Слуга народа“ в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person — этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya», — написал Мосийчук.

Бывший нардеп уточняет, что наличие американского гражданства у Арахамии также было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель которой гражданин США Давид Арахамия).

По словам Мосийчука, гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которую позже продал частному инвестфонду.

Он добавил, что информацию о наличии гражданства США Арахамия скрыл при подаче соответствующих документов кандидатом в народные депутаты в ЦИК, чем нарушил законы Украины.

Как писали «ФАКТЫ», Давид Арахамия поделился своими методами работы во фракции. При этом нардеп не исключает, что Верховная Рада девятого созыва может быть распущена досрочно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсионное удостоверение

ПФУ начал проверку информации в пенсионных делах: что происходит

Дмитрий Шепелев

«Быстро прошла любовь»: Дмитрия Шепелева раскритиковали за первое совместное фото с невестой

Мурат и Сафия

Пока Ани на гастролях: Мурат Налчаджиоглу впервые показал женщину, воспитывающую дочь певицы (видео)

Пенсия в Украине

Пенсия-2020: кто сможет «досрочно» уходить на заслуженный отдых и получать повышенные выплаты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер