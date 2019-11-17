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- 13:47 У Арахамии есть гражданство США: известный экс-нардеп выступил с громким разоблачением
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У Арахамии есть гражданство США: известный экс-нардеп выступил с громким разоблачением
Глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который недавно в рамках разразившегося скандала прошел тест на полиграфе, кроме украинского гражданство, имеет еще и гражданство США. Об этом в Facebook пишет бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Напомним, в период предвыборной кампании гражданство Израиля обнаружили у кандидата от «Слуги народа» Александра Куницкого.
«Председатель фракции „Слуга народа“ в украинском парламенте Давид Арахамия имеет статус US Person — этот термин в отношении него используется, как к гражданину США, что подтверждается соответствующим американским паспортом, выданным на имя David Arakhamiya», — написал Мосийчук.
Бывший нардеп уточняет, что наличие американского гражданства у Арахамии также было установлено в ходе судебного процесса 2010 года по обвинению компанией Microsoft компании TemplateMonster (соучредитель которой гражданин США Давид Арахамия).
По словам Мосийчука, гражданство США Давид Арахамия получил как раз как соучредитель американской компании TemplateMonster, в которой он проработал 7 лет и которую позже продал частному инвестфонду.
Он добавил, что информацию о наличии гражданства США Арахамия скрыл при подаче соответствующих документов кандидатом в народные депутаты в ЦИК, чем нарушил законы Украины.
Как писали «ФАКТЫ», Давид Арахамия поделился своими методами работы во фракции. При этом нардеп не исключает, что Верховная Рада девятого созыва может быть распущена досрочно.
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