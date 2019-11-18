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Названы надбавки к выплатам, на которые вправе рассчитывать часть пенсионеров в Украине
Пенсии в Украине назначают в соответствии с законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее Закон № 1058), «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О прокуратуре». Об этом в интервью изданию «Урядовый курьер» рассказала заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения — начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины Светлана Шута.
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К пенсиям, по ее словам, при наличии оснований могут устанавливаться:
- - повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (далее Закон № 3551);
- - целевая денежная помощь на жизнь в соответствии с Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны» (далее Закон № 1603);
- - пенсия за особые заслуги перед Украиной в соответствии с Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» (далее Закон № 1767)
- - повышение детям войны согласно Закону «О социальной защите детей войны».
Кроме того, положена дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (далее Закон № 796); компенсационная выплата за потерю кормильца в соответствии с Законом № 796;надбавка в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов»;надбавка неработающим пенсионерам, имеющим на иждивении детей до 18 лет до пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет.
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Что касается пенсий по инвалидности, то их получатели могут расчитывать при наличии оснований на надбавку на уход за лицами с инвалидностью I группы, одинокими лицами с инвалидностью II группы, нуждающимся в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста, одиноким лицам с инвалидностью III группы, достигшим пенсионного возраста, одиноким получателям пенсий по возрасту и за выслугу лет, нуждаются в постоянном постороннем уходе и которые получают пенсию в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (к им лиц, получающих государственную социальную помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»).
Также законодательством положено повышение в соответствии с пунктом «г» статьи 77 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»; повышение в соответствии с Законом Украины «О жертвах нацистских преследований»; повышение в соответствии с Законом Украины «О статусе горных населенных пунктов в Украине»; государственная социальная помощь на уход в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины (ПФУ), начал проверку достоверности информации, поданной в электронных пенсионных делах.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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