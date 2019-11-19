«Ждем на корпоративах»: Тимошенко ответила Зеленскому на обвинения

Украина

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко через социальные сети ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что политик предлагала ему синхронное голосование ее фракции со «слугами народа» в Раде в обмен на «сладкие» места для определенных людей.

Выразив сожаление, что Зеленский выбрал такой тон, она напомнила о «давней украинской традиции»: «Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию … Ну вы в курсе… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря Владимир Зеленский намерен договариваться о возврате украинских территорий с определением конкретных сроков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter