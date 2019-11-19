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"Ждем на корпоративах": Тимошенко ответила Зеленскому на обвинения
Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко через социальные сети ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что политик предлагала ему синхронное голосование ее фракции со «слугами народа» в Раде в обмен на «сладкие» места для определенных людей.
Выразив сожаление, что Зеленский выбрал такой тон, она напомнила о «давней украинской традиции»: «Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джек-пот! А дальше все по сценарию … Ну вы в курсе… Словом, ждем Вас на корпоративах… Можно со своим пианино».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря Владимир Зеленский намерен договариваться о возврате украинских территорий с определением конкретных сроков.
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