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Почему в Украине свинина дороже, чем в Европе
Неофициальным символом нашей страны считается свинья, дающая известный национальный продукт — сало. Однако, оказывается, в последнее время в Украине возникли серьезные проблемы с производством свинины, связанные с ее высокой ценой. Вплоть до того, что наша страна вынуждена импортировать это мясо.
Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в январе-феврале 2019 года наша страна ввезла из-за рубежа 4,3 тыс. тонн свинины общей стоимостью 7,9 млн долларов. Главным поставщиком в этот период была Польша, из которой было завезено свинины на 4,7 млн долл. Второе место принадлежит Германии, поставившей в нашу страну мяса на 1,5 млн долларов. На третьем месте — Дания, импортировавшая свинины на 829 тыс. долларов.
Проблема в том, что в Украине слишком высокая себестоимость выращивания свиней. Из-за этого большинство отечественных свиноводов не могут зарабатывать реальные деньги.
«В Европе килограмм свинины в живом весе стоит 1−1,1 евро, а в Украине — 1,4−1,6 евро. Разница в 40−60% может в ближайшие годы привести к потере рыночных позиций 2/3 промышленных свинокомплексов», — сообщил генеральный директор ООО «Центр повышения эффективности в животноводстве» Николай Бабенко.
По его мнению, чтобы уменьшить себестоимость выращивания свиней в Украине, нужно сделать несколько шагов, и один из них — снижение затрат на корма.
«Сегодня в Украине на килограмм живого веса расходуется корма на 30−35 грн, для сравнения у фермера в Европейском союзе эта сумма достигает 20 грн. Как уменьшить это затраты? Во-первых, закупать или самостоятельно производить комбикорма по научно обоснованным рецептам, сбалансированные с точки зрения наличия белков и других полезных компонентов. В Украине же часто действуют или по принципу «что подешевле», или «кто даст больше откат технологу», — отметил эксперт.
Стоит напомнить, что, согласно прогнозу, который дал «ФАКТАМ» генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в 2019 году нас ожидает умеренный рост цен на мясо. Причем он будет не общим, а выборочным. Например, заметно подорожает свиная вырезка, при этом стоимость мяса с костью поднимется гораздо меньше. Если сравнить цены в Украине с европейскими, то видно, что у нас более низкие сорта мяса нередко стоят дороже, чем в Европе. А вырезка или филе — на 15−20% дешевле. Это значит, в Украине будет выравнивание цен по определенным категориям мяса.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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