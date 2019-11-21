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Здоровье и медицина

Впервые в Украине медики районной больницы сделали пересадку почки

16:35 21 ноября 2019 48
Операция
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине успешно провели первую трансплантацию почки в районной больнице. На рискованный шаг пошли медики районной больницы Ковеля ради спасения 34-летней пациентки. Почку ей отдал ее же супруг. Напомним, в Киеве правоохранители нагрянули в медицинский центр по заявлению о том, что он торгует человеческими органами для трансплантации.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, в настоящее время супружеская пара чувствует себя хорошо и даже строит планы на будущее.

Отмечается, что лицензию на осуществление трансплантации органов Ковельское городское территориальное медицинское объединение получило только 19 сентября 2019 года, став шестым центром трансплантации в Украине.

Справочно: потребность украинцев в трансплантации почек оценивается в 3 тысячи операций в год.

Напомним, ранее в Киеве произошло громкое задержание известного трансплантолога по подозрению в получении взяток с пациентов. Дело получило неожиданное развитие.

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