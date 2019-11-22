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Вирус Коксаки: украинцам напомнили, как бороться с недугом
В связи с подъемом сезонной заболеваемостью ОРВИ, в минздраве предупредили об обострении вируса Коксаки — энтеровирусного заболевания, которым чаще всего болеют дети до пяти лет.
Как говорится на официальной странице ведомства, вирус Коксаки — это энтеровирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным и фекально-оральным путями.
На самом деле, Коксаки — это группа вирусов с 30 активных энтеровирусов. Они размножаются в желудочно-кишечном тракте. Инкубационный период 7−10 дней.
Как правило, вирус привозят из путешествий другими странами.
Его сложно диагностировать, поскольку симптомы похожи на большинство сезонных заболеваний — кашель, боль в голове и мышцах, возможны расстройства желудка.
Однако безошибочно определить вирус Коксаки можно по водянистой сыпи, которая появляется во рту, между пальцами рук и на ногах.
Чтобы избежать инфицирования, в Минздраве посоветовали мыть руки после прогулок и посещения мест скопления людей, не контактировать с больными и следить за детьми, чтобы они не тянули посторонние предметы в рот.
Напомним, в одесской школе № 63 восемь классов закрыли на карантин в связи со вспышкой ОРВИ. У учеников, кроме привычных простудных заболеваний, зафиксировали также случай вируса Коксаки.
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