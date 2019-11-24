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«Незаменимые есть»: в сети волна скорби из-за смерти Давида Бабаева
Поклонники народного артиста Украины Давида Бабаева, о смерти которого сообщалось ранее, скорбят и делятся воспоминаниями о нем.
«Незаменимые есть! Большой артист, который никогда не избегал маленьких ролей. Блестяще сыграл и Наполеона», — написал театральный критик Олег Вергелис.
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«Любимейший мой Артист… Столько тепла… Светлая память!», «Замечательный был артист!!!», «Гениальный актер и удивительно красивый человек», — пишут пользователи сети.
Поклонники Бабаева, который был настоящей звездой Национального академического театра имени Леси Украинки, вспоминают, как он играл.
«Очень жаль… мне довелось однажды видеть его игру на сцене», «Были на спектакле „Наполеон и корсиканка“! Такой талант! Как же жаль, что уходят такие люди», «Ушла легенда украинского театра Давид Бабаев. Все откладываешь, и не успеваешь взять билеты на спектакль, а потом бабах, и…», «Просто нет слов», — грустят они.
Напомним, что Давид Бабаев часто делился с «ФАКТАМИ» своими воспоминаниями и мыслями о театре, творчестве. «Для актера самое важное — иметь возможность выходить на сцену», — заявлял он. Бабаев выходил на сцену родного театра 47 лет. Он снялся во многих фильмах и воспитал не одно поколение актеров.
Также напомним, что 16 ноября, ушла из жизни художественный руководитель балета Национальной оперы Украины Анико Рехвиашвили.
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