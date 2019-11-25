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Украина

Время ожидания — сутки: на польско-украинской границе застряли сотни грузовиков

16:53 25 ноября 2019 42
очередь
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 25 ноября, на польско-украинской границе собрались большие очереди из фур, ожидающих таможенного оформления (на польской стороне). Месяц назад подобная ситуация наблюдалась на украинско-словацкой границе у КПП «Ужгород — Вишне Немецкое» со стороны Украины.

Как сообщает «Польское радио», около 500 грузовиков перед пунктом пропуска «Дорогуск — Ягодин» ожидает очереди пройти таможенный досмотр больше суток. По словам представителя польской таможенной палаты, на такое длительное ожидание повлияли выходные и ремонт контрольно-пропускного пункта.

Из-за ремонта грузовики проверяются на меньшем количестве полос. Ремонтные работы в «Дорогуске» должны завершиться до конца этого года.

О критической ситуации на границе с Польшей сообщает и Таможенная служба Украины. По ее данным, длительность ожидания в пунктах пропуска в «Дорогуске» превышает 23 часа, в, а КПП «Корчова» — 20 часов.

Очереди грузовых автомобилей есть на украинско-польской границе и со стороны Украины, но здесь они гораздо меньше.

Напомним, несколько дней назад после ремонта на административной границе с Крымом открылись два контрольных пункта въезда/выезда.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 декабря переходят на зимний график работы пункты пропуска на линии разграничения на Донбассе. Через несколько дней контрольно-проверочные мероприятия, а также пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет проводиться ежедневно с 08:00 до 17:00.

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