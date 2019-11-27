«Своей стране гадит, забирая деньги»: в скандал с Ротару втянули Пугачеву

Шоу-бизнес

У легендарной украинской певицы Софии Ротару, которую травят в России, нашлась еще одна защитница — скандально известный блогер Лена Миро. Она не просто вступилась за Ротару, а поставила ее в пример примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

«Ширнармассы взбесило, что Софочка -- за Украину. Посылает деньги в зону АТО, помогая своим военным. Даже автомобиль подарила -- Ниву. Возмутившиеся считают, что раз Ротару так активно ненавидит Россию, то и деньги пусть зарабатывает в Украине», — напомнила Миро, в чем обвиняют Ротару в России.

«А я так скажу: артист может быть патриотом. Патриотом своей страны. Вот Софочка любит свою Украину, пока Аллочка вместе со всей семьёй получила гражданство Кипра», — втянула Миро в скандал Пугачеву.

Она подчеркнула, что не защищает Ротару. «Я не хочу защищать Ротару, но ради объективности всё же озвучу факт: Софочка для своей страны не сделала ничего плохого. Напротив, помогает своей армии, выступает за независимость и демонстративно бросила недвижимость в Крыму, обидевшись на присоединение полуострова к России. А вот Аллочка своей стране гадит, забирая деньги на очередной прощальный концерт из госкорпорации, пока Софочка зарабатывает их сама», — возмутилась Миро.

Напомним, что у Ротару открестились от помощи украинской армии. Также отметим, что многие российские артисты стали на защиту Ротару.

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