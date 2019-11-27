Вирусным гепатитом можно заразиться, когда лечишь зубы или делаешь маникюр, — врач

Прямая линия

Многие люди считают, что им не грозит подхватить вирусный гепатит В или С («ФАКТЫ» рассказывали о симптомах опасной инфекции). Однако… Вот сухая статистика, которую приводит один из львовских интернет-порталов. За восемь месяцев в области зарегистрировано 70 случаев гепатита В и 23 — гепатита С. Львовский лабораторный центр, проанализировав истории болезней, называет возможные места заражения. Восемь человек заболели гепатитом В после того, как полечили зубы, 11 — при медицинских манипуляциях. Из-за хирургического лечения пострадали 16 больных. Компанию им составили четыре медработника. Есть пострадавшие и от косметических процедур. Причем если маникюр, сделанный в салоне, «наградил» вирусом троих, то при вызове мастера на дом пострадало пятеро. Такая же печальная статистика и по гепатиту С. Только в трех случаях путь передачи не установлен, в остальных это медицинские манипуляции (шесть заболевших), хирургические вмешательства (три человека), салонный маникюр (тоже три). Этот отчет нельзя читать без тревоги. Получается, каждый из нас может легко заразиться опасной инфекцией. Как проверить, не притаился ли в организме коварный вирус? Можно ли избавиться от гепатита С без лечения? Какие продукты «любит» печень? Почему при болезни Боткина нужно пить больше жидкости? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил гепатолог, инфекционист, научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и СПИДа Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского НАМН Украины кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

«Антитела, свидетельствующие о встрече с вирусом, остаются в организме навсегда»

*— Здравствуйте, Виталий Игоревич! Звонит Елена из Переяслава-Хмельницкого района Киевской области. Брат три месяца лечился от гепатита С. Потом еще столько же времени принимал лекарства для восстановления печени. Спустя год вируса не обнаружили, состояние печени (это показала эластометрия) улучшилось в два раза. Что это значит?

— Если вируса нет три месяца, то он уже не вернется. Эластометрия показывает плотность ткани печени (паренхимы). Если плотность стала в два раза меньше, то печень восстанавливается, а дистрофия, вызванная вирусом гепатита С, уходит. Советую вашему брату еще несколько месяцев принимать препараты, снижающие фиброз печени (на основе урсодезоксихолевой кислоты).

— Когда нужно проверяться?

— Тест можно повторить через полгода. Главное — не вредить печени: отказаться от алкоголя, не курить, соблюдать диету. Не стоит есть жареное, жирное. Такая пища ускоряет развитие жирового гепатоза.

*— Меня зовут Светлана, 70 лет. Звоню из Полтавы. В течение трех лет перенесла две операции, и после второй в крови обнаружили не вирус гепатита С, а антитела к нему. Что делать?

— Жить спокойно: гепатита у вас нет. Видимо, произошло самоизлечение. Около 10—15 процентов больных выздоравливают от гепатита С самостоятельно. Чтобы убедиться окончательно, проведите исследование, которое называется ПЦР (полимеразная цепная реакция). Через месяц его можно повторить, причем желательно в другой лаборатории, чтобы исключить ошибку (она бывает в пяти процентах случаев). Антитела у вас никуда не исчезнут до конца жизни. Они показывают, что организм встречался с вирусом гепатита С.

— Еще у меня были повышены показатели печеночных проб, а теперь вдвое снизились.

— Видимо, поначалу на вирус гепатита С была реакция печени, а теперь началось ее восстановление. Вируса уже нет, и воспаление уменьшилось.

*— Владимир из города Николаева. Летом у меня случайно обнаружили гепатит С. Куда нужно обратиться?

— К грамотному инфекционисту, но сначала повторить ПЦР. Сегодня больше 90 процентов людей излечиваюся от гепатита С. Но существуют мутации вируса, лекарственная устойчивость к нему. Организм может не ответить на терапию препаратами прямого действия, и люди впадают в депрессию. Поэтому нужен опытный врач, понимающий, как уничтожить мутантный вирус.

*— Это Светлана из Чернигова. У мамы (ей 70 лет, и она работала акушеркой) обнаружили вирус гепатита С. Хотя мы уговариваем ее лечиться — не хочет. Вы занимаетесь пожилыми пациентами?

— Возраст и даже тяжесть заболевания — не преграда для лечения. Нельзя запретить человеку лечиться, если он хочет выздороветь.

К сожалению, гепатит С довольно часто встречается у медиков, которые имеют дело с кровью. Достаточно капельке зараженной крови пациента попасть на слизистую глаза врача, чтобы произошло заражение. Чаще других страдают стоматологи, хирурги, медсестры. Если уговорите маму лечиться, привозите ее на консультацию в Институт эпидемиологии и инфекционных болезней (Киев, улица Николая Амосова, 5а). Предварительно перезвоните по телефону отделения — (044) 520−51−43 или мне на мобильный — (067) 713−87−89 (в будни с 14:00 до 16:00).

Как передается вирус гепатита С Через общий шприц при введении наркотиков.

Через плохо простерилизованные инструменты в поликлиниках и больницах, косметических салонах и кабинетах тату.

Во время переливания крови и ее препаратов (если донор находится в фазе окна, то антител нет до двух недель с момента заражения).

Во время полового контакта.

«Для печеночной ткани и кровеносных сосудов полезны сельдь и скумбрия»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Евгения из Харьковской области. Я переболела гепатитом С, но лечение (три месяца принимала препараты) избавило от вируса. Как питаться, чтобы не навредить печени? Очень надоело все отварное и нежирное.

— Отказываться от жирной пищи не стоит, но важно не переедать, ограничить жареное. Особенно опасен тугоплавкий животный жир, который откладывается в печени. При жарке на пище образуется вредная корочка. Она содержит стойкое химическое вещество — альдегид, который не утилизируется печенью.

Лучше чаще есть глубоководную жирную морскую рыбу, богатую полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Это не обязательно дорогостоящие лососевые виды. Ничем не хуже сельдь, скумбрия. У человека, регулярно получающего омега-3, уменьшаются отложения холестерина в печени и сосудах. Если есть возможность, в праздник можно побаловать себя бутербродом с красной или черной икрой. Кроме полезных жирных кислот, там много белка и витаминов.

*— Георгий из Одесской области. После гепатита, который перенес пять лет назад, я заменил сало и жирную свинину рыбой. Ем скумбрию, сардины, палтус, морского окуня. Не повредит ли это печени?

— Все хорошо в меру. Ученые изучали пользу омега-3 жирных кислот, сравнивая питание жителей Дании и Гренландии. У датчан развито животноводство, и они едят много животных жиров — сливочного масла, сыра с высоким процентом жирности, свинины. Гренландцы в основном употребляют морскую рыбу и тюлений жир. У жителей Дании на первом месте смертность от инфарктов и инсультов, причем ишемических, а у тех, кто живет в Гренландии, чаще встречаются геморрагические инсульты. Из-за того, что кровь разжижается, происходит кровоизлияние в мозг.

Важно, чтобы питание было сбалансированным. Однажды мне пришлось лечить мужчину — заядлого путешественника, который с семьей надолго задержался в странах Скандинавии. Там они с удовольствием ели вдоволь морской рыбы. Дома оказалось, что у всех, кроме сына, который не путешествовал, увеличены печень и селезенка. Семья сдала анализы на микроэлементы: у мужчины в 12 раз повышена ртуть, у жены чуть меньше, и незначительно — у дочери. У сына — все в норме.

Поэтому важно чередовать рыбные дни с мясными. Мясо, кроме животных жиров омега-6, поставляет в организм незаменимые аминокислоты. Это предотвращает сгущение крови, отложение холестерина в сосудах. Не следует забывать и о растительных белках — сое, чечевице, фасоли, горохе.

*— Меня зовут Оксана, звоню из Могилева-Подольского. У жениха обнаружили алкогольную болезнь печени, хотя я не видела, чтобы он сильно увлекался водкой. Почему пострадала печень?

— Даже напитки с низким градусом, например пиво, действуют на печень токсически. Алкоголь в организме расщепляется до альдегида — это яд для печеночных клеток. Если подобное происходит регулярно, возникает жировой гепатоз: ткань печени замещается жиром, и развивается дистрофия. Чем чаще и больше человек пьет, тем сильнее повреждается печень, вплоть до некроза, вызванного токсическим действием алкоголя.

— Что можно принимать для поддержания печени?

— Препараты расторопши хорошо восстанавливают поврежденные клетки этого органа. Полезны блюда из артишока, который содержит вещество, благотворно влияющее на печень, — силимарин. Впрочем, артишок — экзотический для нас овощ. Его можно заменить привычными корнеплодами — свеклой, сельдереем, морковью, редькой (она обладает и противоопухолевыми свойствами). Замечательно каждый день съедать яблоко: там много пектина, который как отличный сорбент чистит печень и кишечник, улучшает отделение желчи. Полезно пить отвар шиповника.

Желчегонные продукты, если нет камней в желчном пузыре, нужно есть чаще. Они стимулируют работу кишечника, не дают пище застаиваться, бродить и гнить. А кроме того, выполняют дренажную функцию, улучшают работу печени, помогая выводить из организма вредные вещества, в том числе избыток жиров.

— Соседка советует чаще есть творог со смородиной, перекрученной на мясорубке, и с сахаром.

— Думаю, такая еда печени понравится. Творог — это животный белок, содержащий жир, нужный для энергии, а смородина с сахаром — простые углеводы. Вместе пища лучше усваивается. Сахар не откладывается, а включается в работу. Вместо него можно взять любое варенье или немного меда.

Продукты, которые любит печень Морская рыба, оливковое масло, орехи.

Яблоки.

Корнеплоды: свекла, морковь, сельдерей.

Творог низкой жирности с медом или вареньем.

«Если появилась желтуха, страдающий болезнью Боткина уже безопасен для окружающих»

*— Прямая линия? Мария из города Сумы. Всю осень слышу новости о вспышках гепатита А: в Кропивницком, Чернигове, Харькове. Как передается болезнь Боткина?

— Через грязные руки, загрязненную вирусом воду. Вспышки гепатита А часто возникают в детских садах, где малыши пьют из одной чашки, играют одними игрушками. Причем симптомы в среднем проявляются через две недели после заражения, но инкубационный период может затянуться до месяца и больше.

*— Тамара из Харькова. В садике поблизости от нашего дома обнаружили гепатит А. Внучка часто играет с подружками, которые ходят в этот детский сад, и я боюсь, чтобы она не заразилась. Как не пропустить болезнь Боткина?

— Если у ребенка поднялась температура и он жалуется на слабость, норовит полежать, а никаких признаков простуды нет, то можно заподозрить гепатит А.

— А желтуха?

— Вопреки распространенному мнению, 80 процентов больных переносят гепатит А без желтухи. Иногда люди считают, что заболели «летним гриппом». Поэтому после такой нетипичной простуды нелишне сдать анализы на антитела: если они есть, значит, вы переболели гепатитом А.

— Плохо, что при этом могли нечаянно заразить других.

— У гепатита А есть интересная особенность: когда больной желтеет, иммунитет у него усиливается и убивает вирус. Улучшается самочувствие. А когда желтухи еще нет, человек чувствует себя плохо: из-за воспаленной печени в организме нарастает интоксикация — болит голова, ломит мышцы.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Нина. У сестры после отпуска на море обнаружили гепатит А. Но врач госпитализацию не предложил. Назначил лекарства для восстановления печени, посоветовал придерживаться диеты и больше пить — узвара, отвара шиповника. Это правильно?

— Шиповник нельзя пить в остром желтушном периоде гепатита. В это время желчный пузырь отключен, а вся желчь из клеток печени идет в кровь. Больной желтеет, а стул у него — белый. Шиповник увеличивает выработку желчи, и больной еще больше желтеет, интоксикация усиливается.

А когда желтуха миновала, стул вернулся в норму, то шиповник только на пользу. Это желчегонное средство, богатое витамином С, хорошо стимулирует иммунитет, является сильным антиоксидантом. Узвар, содержащий множество полезных микроэлементов, в частности калий, полезен и в остром периоде. Но только если не содержит желчегонных примесей. Обильное питье поможет быстрее снять интоксикацию.

Как уберечься от заражения гепатитом А Чаще мыть руки. На улице пользоваться влажными салфетками.

Пить только кипяченую воду.

Хорошо мыть фрукты и овощи.

Не покупать продукты на стихийном рынке.

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