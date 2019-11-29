Шоу-бизнес

Потап со следами красной помады и это не Каменских: шоумен удивил откровенным признанием

Известный продюсер и шоумен Потап, рассказавший ранее о тайных свадьбах с Настей Каменских, удивил откровенным признанием о ревности жены. Он появился на вечеринке премии программы «Зірковий шлях» («Украина») со следами красной помады на щеке. Как оказалось, поцелуй ему подарила вовсе не законная супруга. Отпечаток губ оставила Дева Монро, с которой артист работал вместе.

«Она просто меня поцеловала. А этот значочек — это мое отношение к сегодняшнему дню в шоу-бизнесе. Такой яркий, красивый, у меня такое настроение кайфовое, я люблю шутить. Так что это сочетание — поцелуй Монро и мое настроение — производят очень классную синергию», — сказал Потап.

На вопрос, не будет ли ревновать Настя и как она относится к поклонницам Потапа, он ответил с улыбкой.

«Настя? Она Монро обожает! Когда я возвращаюсь зацелованный с концерта домой, она говорит: «Боже, какой ты популярный мужчина», — рассказал артист на звездной вечеринке «Ніч химер».

Настя также блистала на мероприятии, привлекая взоры экстравагантным нарядом и маской. Черный боди подчеркивал длинные ноги, а полупрозрачное платье со спущенными плечами и объемными рукавами открывало впечатляющее декольте. Дополняли наряд кожаный ремень с массивными серебряными элементами, стильные ботильоны, кружевной чокер и огромная маска-очки.

Получив награду, Каменских в очередной раз призналась в любви мужу.

«Я благодарна своей команде, которую обожаю, и знаю, что с ними мы придем к другим победам. И конечно, я благодарна своей любви Алексею, потому что он меня поддерживает и помогает», — сказала Каменских.

Певица весь вечер держалась вместе с мужем, он нежно обнимал ее и держал за руку.

Недавно сладкая парочка вернулась из Мексики, где провела незабываемый отпуск на Карибском море, а также представила новую песню певицы Elefante на телевидении.

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