Клуб потребителей

Сезон оптовых заготовок овощей на зиму в разгаре. Цены пока держатся на одном уровне, но как только ударят заморозки, поползут вверх. Наибольший ажиотаж в этом году вокруг дефицитного картофеля. За килограмм «второго хлеба» в Полтаве, например, продавцы просят от 15 до 20 гривен. Что будет зимой и весной, сказать сложно. Какие факторы привели к дефициту самого ходового в Украине овоща и как избежать повторения ситуации в следующем году? Об этом корреспонденту «ФАКТОВ» рассказал Юрий Харченко, директор Устимовской опытной станции растениеводства Института растениеводства — единственной в Украине, которая занимается сохранением старых сортов сельхозкультур. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что глобальное потепление может привести в ближайшие 30 лет к резкому сокращению урожая картофеля, а также ряда других овощей и фруктов или даже полному исчезновению этих продуктов из меню человека.

«Материал для селекции нужно завозить не из Голландии, а из Египта»

— Причин неурожая картофеля в этом году несколько, — говорит Юрий Викторович. — Среди видимых — природные факторы. Дело в том, что эта культура происходит из Центральной Америки и любит умеренный климат. В самый раз для нее — 22—24 градуса тепла. В период вегетации картофелю нужен дождь. А у нас в последние годы, когда клубни должны развиваться, устанавливается жара до 30 градусов (а на почве и все 50). Оптимальные условия, когда картофель в Украине хорошо родит, бывают примерно раз в пять лет. Следовательно, с экономической точки зрения, не имеет смысла выращивать его из года в год, поэтому аграрный бизнес так неохотно берется за эту культуру.

В мае казалось, что погода благоприятна для этого, однако засушливые июнь и июль все нивелировали. К тому же негативную роль сыграла теплая зима, поскольку земля под толщей снега так и не промерзла (раньше в наших широтах она промерзала на глубину от 50 сантиметров до метра). То есть не произошло самоочищения грунта от вредителей и возбудителей болезней: проволочника (дротяника по-украински. — Авт.), медведки (капустянки по-украински. — Авт.), колорадского жука, фитофторы…

Отрицательно на урожае картофеля сказывается и отсутствие органики. О перегное давно забыли, поскольку в селах уменьшается поголовье коров и свиней. Вот и бросают посадочный материал в «пустую» землю, а потом недоумевают, почему ничего не выросло. Что такое севооборот, тоже забыли.

И все же значительную часть урожая мы теряем из-за того, что в Украине не ведется на должном уровне работа по распространению отечественных селекционных сортов картофеля. Как следствие, на огородах преобладают сорта, завезенные из Голландии, Германии, Беларуси, которым не подходят наши климатические условия.

— Какие сорта вы высаживаете на собственном огороде?

— Обычно их у меня не менее пяти. В этом году были «ривьера» (уже в начале лета можно копать молодой картофель), «беллароза» (хороша для пюре), «королева анна» (лучшая для жарки), «орла» (высокоурожайная), «люся» (стойкая к засухе) и «гранада» (отлично сохраняется всю зиму). Все эти ультраранние, ранние и среднеранние сорта с хорошими вкусовыми качествами.

Но главное: сорта следует регулярно обновлять, поскольку картофель на одном грунте теряет урожайность через два-три года, иначе говоря, вырождается.

В сложившихся климатических условиях я всем рекомендую выращивать сорта, которые до наступления летней жары успевают сформировать урожай. Лучший из ультраранних — «ривьера»: во второй декаде июня клубни уже имеют размер с кулак.

«Сейчас я выращиваю на приусадебном участке субтропические культуры, которые раньше в открытом грунте у нас не росли, - говорит Юрий Харченко. - Вот уже несколько лет моя семья лакомится инжиром»

— А как этот картофель сохраняется зимой?

— Поскольку сорт имеет ранний вегетационный период, то быстро прорастает, но до весны не теряет вкусовых качеств. Лучше всего зимуют выведенные немецкими селекционерами сорта «гранада» и «беллароза».

— Как вы считаете, возможно, следует завозить сорта картофеля из Египта?

— К сожалению, умеренных летних температур, как раньше, уже не будет, поэтому нам действительно нужно искать материал для селекции в жарких странах, в том числе в Египте. Получить на них лицензию и культивировать у нас. Несколько жаростойких и одновременно устойчивых к засухе сортов вывели и украинские ученые: «фея», «щедрик», «слаута», «мирослава» и другие.

«В наших широтах впору выращивать инжир и хурму»

— Знаю, некоторые огородники, пытаясь разнообразить семенной фонд, покупают импортные сорта на базаре либо в интернет-магазинах, выписывают по почте несколько картофелин…

— Увы, большинство жителей Украины не в состоянии платить по три-четыре гривни за одну элитную картофелину. Более того, существует риск попасть на недобросовестных продавцов, которые под видом элитных сортов предлагают самые обыкновенные. Меня тоже на таких покупках обманывали. Раньше я, стремясь обзавестись какими-то новыми сортами картофеля, ездил в Бровары, Хмельницкий, Тернополь…

Проблема в том, что в Украине слабо развивается бизнес, связанный с семеноводством. Следовательно, людям негде взять адаптированный под наши климатические условия посадочный материал. Выращивать картофель в товарных объемах тоже мало желающих. Если раньше в каждом колхозе засаживали 40—50 гектаров, то сейчас картофелем занимаются лишь единичные фермерские хозяйства. В нашем Глобинском районе, например, лишь один фермер выращивает этот овощ. Поэтому на рынках преобладает картофель с огородов частников.

— К слову, недавно на рынке в Полтаве видела необычный картофель — фиолетовый внутри. Он дороже белого. Стоит его покупать?

— В качестве экзотики, для украшения салатов, например, почему бы нет? Этот овощ с ореховым запахом еще называют «негритянка», «китайский трюфель», «синий французский трюфельный картофель». Но я не думаю, что он может стать основным в питании украинцев.

В саду Юрия Харченко на Полтавщине уже несколько лет плодоносит инжир

— По-вашему, какой самый вкусный сорт картофеля?

— В фонде нашей станции — единственной в Украине, которая занимается сохранением семян сельскохозяйственных культур, — есть сорта, культивировавшиеся еще в 50—60-х годах прошлого столетия. Вот они были действительно вкусными и отлично противостояли различным заболеваниям. К сожалению, были малоурожайными. Для того чтобы не утратить их окончательно, мы ежегодно высаживаем по десять кустов каждого сорта.

Важно еще знать, какой сорт картофеля в каких блюдах применять. Твердые сорта, предназначенные для изготовления чипсов, крахмала, спирта, прекрасны в жареном виде. Это «фантазия», «тетерив», «зарево», «сатурна», «леди розетта». А мягкие, рассыпчатые — «левада», «свитанок киевский», «мелодия», «околиця», «киммерия», «забава» — пригодны для первых блюд и пюре.

— Ученые еще не вывели сорт, устойчивый к колорадскому жуку?

— Были такие попытки в советские времена. Ученому нашей станции Анатолию Чигрину совместно с коллегами из Всесоюзного института растениеводства имени Вавилова (Ленинград) удалось скрестить дикий картофель (все дикие виды растений устойчивы к неблагоприятным условиям) с окультуренным. Гибрид оказался устойчивым к колорадскому жуку, но, увы, низкопродуктивным. Клоны были переданы в Таджикистан — там ученые собирались создавать на их основе новые сорта. Но потом Советский Союз распался и совместные испытания закончились.

— Чем можно заменить картофель?

— Не пробовал, но говорят, что в качестве заменителя подходят батат, тыква и морковь. Зато в сложившейся климатической ситуации лично я нашел для себя экономическую выгоду, начав выращивать на приусадебном участке субтропические культуры, которые раньше в открытом грунте у нас не росли. Вот уже несколько лет моя семья лакомится инжиром. Растут хурма, киви, азимина. Думаю, что частичная переориентация на выращивание таких экзотических растений постепенно произойдет и в масштабах страны.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фермере из Первомайска Николаевской области Яне Островском, который выращивает фиолетовый трюфельный картофель, мексиканский огурец кукамелон, напоминающий крошечный арбуз, и другие экзотические овощи.

Фото из личного архива Юрия ХАРЧЕНКО

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