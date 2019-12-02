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Шоу-бизнес

Роскошный отель Софии Ротару в Крыму неожиданно закрыли

9:50 2 декабря 2019 849
Ротару
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Отель «Вилла София», который принадлежит украинской певице Софии Ротару, недавно попавшей в скандал в РФ, неожиданно закрыли. Кто хотел провести новогодние праздники в Крыму именно в этом отеле, не сможет этого сделать.

Официальная причина, которая указана на сайте, гостинице понадобилась реновация. Но росСМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что отель недавно ремонтировали.

Вилла София

Ходят слухи, что закрыли отель из-за скандала, в который попала певица. Гостиница и так не приносила доходы. Номера были слишком дорогими, певица там давно не появлялась, поэтому ее поклонники и не спешили приезжать.

Управляет отелем невестка Ротару Светлана Евдокименко. Она часто делится снимками отеля и вида из окна. Внуки певицы и сама она в Крым не ездят.

Напомним, что в России началась настоящая травля Софии Ротару. Ее сын считает, что это из-за зависти к популярности его матери.

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