- 10:32 Футболиста Риксена, умершего в сентябре, не похоронили до сих пор
- 10:24 Не согласен с минскими договоренностями: Зеленский сделал новое заявление о выборах на Донбассе
- 10:20 В Запорожье во время пожара погибли бабушка с внучкой
- 10:18 Королеве осталось не так много: Род Стюарт раскритиковал принца Гарри за отказ встречать Рождество с бабушкой
- 10:17 Закон о легализации азартных игр написан в интересах российских букмекеров, – СМИ
- 10:13 Меладзе не против: «ВИА-Гра» объявила об отношениях с ALEKSEEV
- 09:50 Роскошный отель Софии Ротару в Крыму неожиданно закрыли
- 09:48 Машина, в которой расстреляли сына депутата Соболева, принадлежит фирме с "подмоченной" репутацией
- 09:45 Декабрь-2019: названы благоприятные и опасные даты месяца
- 09:43 Кто украл сосиску и идеальный камуфляж: владельцы котов поделились смешными фото питомцев
- 09:27 Снег и гололед: водителям напомнили правила езды в непогоду
- 09:21 Доллар упал до минимального значения в этом году: сколько стоит валюта в банках и на черном рынке
Роскошный отель Софии Ротару в Крыму неожиданно закрыли
Отель «Вилла София», который принадлежит украинской певице Софии Ротару, недавно попавшей в скандал в РФ, неожиданно закрыли. Кто хотел провести новогодние праздники в Крыму именно в этом отеле, не сможет этого сделать.
Официальная причина, которая указана на сайте, гостинице понадобилась реновация. Но росСМИ, ссылаясь на свои источники, отмечают, что отель недавно ремонтировали.
Ходят слухи, что закрыли отель из-за скандала, в который попала певица. Гостиница и так не приносила доходы. Номера были слишком дорогими, певица там давно не появлялась, поэтому ее поклонники и не спешили приезжать.
Управляет отелем невестка Ротару Светлана Евдокименко. Она часто делится снимками отеля и вида из окна. Внуки певицы и сама она в Крым не ездят.
Напомним, что в России началась настоящая травля Софии Ротару. Ее сын считает, что это из-за зависти к популярности его матери.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...