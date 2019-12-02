Украина

Подкрепление для боевиков "ДНР"-"ЛНР": возле границы с Украиной заметили эшелоны с военной техникой РФ (фото)

Накануне саммита «нормандской четверки» в Париже, российский Генштаб направил эшелоны с военной техникой к украинской границе в Ростовской области.

Снимки опубликовала в Facebook жительница Днепра Светлана Журавель.

Она написала, что фото ей прислал российский друг. Сделаны они в Ростовской области на станции Репная. Эшелоны с танками якобы два дня идут в сторону Донецка.

Как уточнила Журавель, ночная съемка была сделана в последний день ноября на станции Лихая. Эшелон шел на оккупированную Луганщину через Каменск.

Женщина возмущена таким перемирием и на фоне таких событий желанием президента Зеленского быстрее закончить войну.

Напомним, перед предстоящей встречей в Париже, где должна решаться судьба Донбасса и Украины в целом, из России поступают различные провокационные выпады в сторону Украины. Но и украинские политики и чиновники не остаются в долгу. В частности, глава МВД Арсен Аваков не столько ответил российскому спикеру Володину, сколько послал жесткий месседж той части нынешней украинской власти, которая заявляет о необходимости дружбы с Россией.

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