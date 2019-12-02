- 11:24 Гора мышц: Джошуа показал свою подготовку к реваншу с Руисом
- 11:16 В Киеве заметили эшелон с военной техникой: очевидец показал видео
- 11:09 Повар засек на улице Бирмингема инопланетянина и перепугался
- 11:01 "Чтобы и по закону, и по справедливости, и меня не обидел": вечному недовольству украинцев политиками нашли объяснение
- 10:54 Подкрепление для боевиков "ДНР"-"ЛНР": возле границы с Украиной заметили эшелоны с военной техникой РФ
- 10:53 Лидия Таран рассказала, как Алла Мазур борется с раком
- 10:44 В ноябре Киев побил шесть температурных рекордов
- 10:44 Рождественский подарок: пышногрудая Седокова в белье взорвала Instagram
- 10:32 Футболиста Риксена, умершего в сентябре, не похоронили до сих пор
- 10:24 Не согласен с минскими договоренностями: Зеленский сделал новое заявление о выборах на Донбассе
- 10:20 В Запорожье во время пожара погибли бабушка с внучкой
- 10:18 Королеве осталось не так много: Род Стюарт раскритиковал принца Гарри за отказ встречать Рождество с бабушкой
Подкрепление для боевиков "ДНР"-"ЛНР": возле границы с Украиной заметили эшелоны с военной техникой РФ (фото)
Накануне саммита «нормандской четверки» в Париже, российский Генштаб направил эшелоны с военной техникой к украинской границе в Ростовской области.
Снимки опубликовала в Facebook жительница Днепра Светлана Журавель.
Она написала, что фото ей прислал российский друг. Сделаны они в Ростовской области на станции Репная. Эшелоны с танками якобы два дня идут в сторону Донецка.
Как уточнила Журавель, ночная съемка была сделана в последний день ноября на станции Лихая. Эшелон шел на оккупированную Луганщину через Каменск.
Женщина возмущена таким перемирием и на фоне таких событий желанием президента Зеленского быстрее закончить войну.
Напомним, перед предстоящей встречей в Париже, где должна решаться судьба Донбасса и Украины в целом, из России поступают различные провокационные выпады в сторону Украины. Но и украинские политики и чиновники не остаются в долгу. В частности, глава МВД Арсен Аваков не столько ответил российскому спикеру Володину, сколько послал жесткий месседж той части нынешней украинской власти, которая заявляет о необходимости дружбы с Россией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.