В Киеве заметили эшелон с военной техникой: очевидец показал видео

Украина

В понедельник, 2 декабря, в центре Киева заметили колонну военной техники. Накануне эшелоны с танками видели в Ростовской области России, которые двигались в сторону украинской границы.

Видео из столицы в Facebook опубликовал украинский журналист и телеведущий Руслан Свирин.

«Эшелоны с военной техникой и бойцами сегодня утром в центре Киева — как напоминание для тех, кто не знал или забыл (спортсменов — бокс, теннис, футбол и т. д. , в том числе, к не меньшему сожалению, певиц), что у нас война с московитами», — пишет журналист.

О том, что Украина уже шестой год воюют на Донбассе с Россией, напомнил украинцам и глава МВД Арсен Аваков. Он написал яркий пост-предупреждение всем тем, кто «хочет дружбы с Россией», «дешевого российского газа» и утверждает, что «мы один народ». В сети посчитали пост Авакова мощным предупреждением президенту Зеленскому, который в последнее время теряет поддержку украинского общества.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter