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В Киеве заметили эшелон с военной техникой: очевидец показал видео
В понедельник, 2 декабря, в центре Киева заметили колонну военной техники. Накануне эшелоны с танками видели в Ростовской области России, которые двигались в сторону украинской границы.
Видео из столицы в Facebook опубликовал украинский журналист и телеведущий Руслан Свирин.
«Эшелоны с военной техникой и бойцами сегодня утром в центре Киева — как напоминание для тех, кто не знал или забыл (спортсменов — бокс, теннис, футбол
О том, что Украина уже шестой год воюют на Донбассе с Россией, напомнил украинцам и глава МВД Арсен Аваков. Он написал яркий пост-предупреждение всем тем, кто «хочет дружбы с Россией», «дешевого российского газа» и утверждает, что «мы один народ». В сети посчитали пост Авакова мощным предупреждением президенту Зеленскому, который в последнее время теряет поддержку украинского общества.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.