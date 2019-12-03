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Здоровье и медицина

Дети, пропускающие завтрак, хуже учатся: чем лучше покормить ребенка утром

7:08 4 декабря 2019 154
завтрак для ребенка
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Ученые из университета Лидса (Великобритания) советуют родителям обязательно кормить ребенка утром перед школой. Они утверждают, что школьники, пропускающие завтрак, хуже учатся и получают более низкие баллы на экзаменах, чем регулярно завтракающие дети. Другое исследование специалистов показало: отказ от завтрака провоцирует развитие ожирения у подростков.

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Чем лучше покормить ребенка утром? Кашей — гречневой, рисовой или другой, можно с молоком. Следует дать ему небольшой кусочек мяса или яйцо. Если ребенок не любит есть утром кашу, можно приготовить омлет. Прекрасно подойдут в качестве завтрака творог со сметаной, запеканка или сырники. Ребенку можно иногда предлагать съесть на завтрак бутерброд: мультизерновой хлеб, листик салата, нарезанный огурец, кусочек куриного филе или индейки. Из напитков можно дать чашечку какао, чтобы ребенок взбодрился. В этом напитке есть совсем небольшое количество кофеина. Будет полезен и зеленый чай. Японские ученые давно доказали, что этот напиток положительно влияет на мозг. В зеленом чае содержится аминокислота, которая помогает улучшить концентрацию внимания, повысить когнитивные способности, а также укрепить нервную систему.

Ребенку полезно есть жирные сорта рыбы, в которых много витаминов и микроэлементов, в том числе полиненасыщенных жирных кислот, необходимых для работы мозга.

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Цельнозерновой хлеб, коричневый рис, крупы из необработанного зерна, макароны из твердых сортов пшеницы.

Капусту брокколи, в которой много витамина К, полезного для работы мозга.

Тыквенные семечки. В них есть цинк, улучшающий память.

Грецкий орех имеет в своем составе необходимое для работы мозга вещество лецитин.

Черный шоколад. Он улучшает не только работу мозга, но и настроение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков.

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