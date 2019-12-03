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Победительница «Битвы экстрасенсов» предсказала украинке корону «Мисс Мира»
Победительница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале СТБ Ольга Янковская предсказала украинке Маргарите Паше, которая представляет нашу страну на конкурсе «Мисс Мира» в Лондоне, призовое место. Свой прогноз ясновидящая опубликовала на своей странице в Instagram.
«Вчерашний просмотр красивых людей закончился для меня очередным пророчеством для Украины. На глаза попалась фотография некой Маргариты Паша со звёздным венцом над головой. Такой венец есть и у меня, но это вовсе не значит, что Маргарита имеет отношение к магии и колдовству. Такой венец — верный знак успеха и победоносных шествий в миру. Победы и награды я видела у Маргариты и за плечами и в будущем! Эта девочка идет «звёздной дорогой», — пишет Ольга Янковская.
Она уверена, что у представительницы Украины на конкурсе в Лондоне «есть все шансы занять призовые места».
«Я радуюсь за Украину, за красивых украинских людей, за ещё одну победу, все мы идём к процветанию, которое нас постигнет в ближайшие 7 лет!», — предсказывает Янковская.
Напомним, победительница конкурса «Мисс Украина» Маргарита Паша в Лондоне уже неделю готовится к грандиозному финалу. Она представила свои таланты, показав гимнастический номер с лентой.
По предварительному голосованию Маргарита уже вошла в ТОП-40 красавиц мира. Маргарита говорит, что приехала в Лондон только за победой. Кто получит корону, станет известно 14 декабря.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Маргарита Паша рассказала о своих целях и пути к успеху.
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