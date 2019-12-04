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"Будьте кулаком": Герой Украины Межевикин прокомментировал скандал с его аттестацией в ВСУ
Герой Украины Евгений Межевикин, защищавший страну на Донбассе, в том числе и в районе Донецкого аэропорта, которого собрались незаметно уволить с должности замначальника управления подготовки одной из воинских частей за профнепригодность, поблагодарил всех, кто поддержал его в трудную минуту.
Он призвал общество бороться с теми, кто разъединяет страну и не молчать, если становится известно о несправедливости.
«Потому что многие должностные лица были и при старой, и при новой власти! Будьте кулаком, а не раздвинутыми пальцами!», -написал военнослужащий на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что как такового тестирования на своей теперешней должности он не проходил. А результат в «три балла» и вывод, что «Адам» не соответствует занимаемой должности — это «прихоть должностного лица в офицерских погонах».
Напомним, после шумихи в прессе о несправедливости по отношению к Межевикину на скандал отреагировал министр обороны Андрей Завгороднюк. По этому делу началась проверка.
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