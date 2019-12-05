9 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Елена Бака

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Избыточный вес — это не только эстетическая проблема, — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины Елена Бака. — Происходит нарушение работы всех органов и систем. Чтобы результат лечения пациента был успешным, должна работать мультидисциплинарная команда врачей, в которую входят эндокринолог, кардиолог, ортопед-травматолог, бариатрический хирург, диетолог, гастроэнтеролог, психолог и другие специалисты.

— Неужели понадобится консультация каждого из них?

— Конечно. Эндокринолог выявляет и коррегирует гормональные нарушения. Нормализацией артериального давления и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы занимается кардиолог. Могут быть проблемы с суставами, так как они, испытывая очень большую нагрузку, быстрее изнашиваются. Значит, не обойтись без консультации ортопеда. Я как гастроэнтеролог занимаюсь диагностикой и лечением заболеваний, связанных с работой органов пищеварения. И, наконец, вся наша команда должна принять решение, что порекомендовать пациенту — только диету и прием медикаментов или операцию. В нашей клинике работают опытные специалисты, занимающиеся метаболической хирургией.

— Это выполнение операций для снижения веса?

— Да. Применяются самые современные бариатрические методики. Я наблюдаю их высокую эффективность. Не раз приходилось видеть, как преображается человек после операции, насколько комфортнее себя чувствует, как к нему возвращаются жизненные силы. Команда сопровождает пациента на всех этапах, начиная с предоперационной подготовки и заканчивая длительным послеоперационным наблюдением. И до, и после операции проводится весь спектр необходимых обследований и анализов на новейшем оборудовании, что позволяет оценить объективную картину. А лучший результат нашей совместной работы — возвращение человеку здоровья.



Как проявляется жировой гепатоз? Можно ли избавиться от изжоги, принимая соду? Чем опасна бактерия хеликобактер пилори? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 9 декабря, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Елена Михайловна Бака. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 19 декабря

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