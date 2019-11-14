Здоровье и медицина

«Все время хотелось есть, за год я набрала 26 кг»: выяснилось, что причина в опухоли поджелудочной

Татьяна человек веселый, ироничный. О своем образе жизни вспоминает, посмеиваясь.

— Худышкой я не была никогда, сколько себя помню, сидела на диетах, — говорит женщина. — Но в молодости и ноги имела стройные, и талия присутствовала. А затем стала поправляться, потому что все время хотелось есть, и я ела. Добралась до 90 килограммов, затем до 112-и. Испугалась и стала искать, кто бы меня исцелил. Отправилась к одной женщине, которая обещала помочь. Она довольно известная, рекомендует определенные диеты. Помогла мне сбросить почти 20 килограммов. Но прошло немного времени — и вес вернулся. Еще одна попытка была менее успешной: я сбросила 12 килограммов, а затем за год набрала 26. Вот такие «качели» сама себе устроила.

Татьяна не знала, что постоянное чувство голода и склонность к полноте могут быть симптомами редкой опухоли поджелудочной железы — инсуломы. Опухолевые клетки вырабатывают избыточное количество гормона инсулина — и из-за этого происходит ускоренное расщепление сахара в крови. Вот почему появляется сильный аппетит, а диета почти не помогает.

— Дома, в Чернигове, мне сделали анализы и поставили диагноз диабет, — продолжает Татьяна. — Я принимала лекарства, знала, что в любой момент могу потерять сознание и даже впасть в кому, если в организме будет нехватка глюкозы. Поэтому всегда носила при себе конфеты. Как только чувствовала слабость, понимала, что надо что-то съесть. Честно говоря, больше помогал кусочек сала.

— Как вы оказались в столичной клинике?

— После того как впала в кому. Я приехала на велосипеде с работы домой. Меня бросило в пот, стало плохо, и, не успев ничего предпринять, я потеряла сознание… Кома — это по-настоящему страшно. Если до нее я не хотела верить, что у меня что-то серьезное, то после этого случая сдалась. Мама настояла на том, что надо ехать в столицу на консультацию. Сначала мы обратились в Институт эндокринологии, а оттуда специалисты направили меня в Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

— Окончательный диагноз вам поставили в Институте Шалимова?

— Да. Провели очень серьезное обследование, сделали много анализов. Выяснилось, что в поджелудочной железе у меня небольшая, но очень опасная опухоль, и ее надо удалить. Я согласилась. Теперь чувствую себя гораздо лучше. Жаль, что так долго собой не занималась, все откладывала обращение к врачам. А ведь кто-то и сегодня не может решиться на обследование, на операцию. Хочется им сказать, чтобы не обманывали себя и обращались к врачам.

«Врачи предупредили, что впасть в кому я могу даже ночью — заснуть и не проснуться»

В клинике Татьяна была вместе с мамой. Валентина Михайловна очень переживала за дочь. А когда поняла, что операция прошла без осложнений, уже не скрывала радости: опасность позади. Пришлось делать открытое хирургическое вмешательство, потому что опухоль находилась в очень неудобном месте — в крючковидном отростке поджелудочной железы. Сейчас пациентка уже может говорить и о положительных результатах.

— После операции прошло два месяца, а я уже похудела на 12 килограммов, — сообщила Татьяна, с которой мы созвонились на днях. — Конечно, выполняю все рекомендации врачей, придерживаюсь диеты. Теперь делать это совсем несложно. Надеюсь вскоре выйти на работу.

«Я довольно легко перенесла операцию и вскоре после нее почувствовала себя гораздо лучше, — говорит Татьяна. — Теперь собираюсь похудеть на несколько десятков килограммов»

— Вы говорили, что в кому впали неожиданно, после физической нагрузки…

— Я работаю медсестрой и домой добираюсь на велосипеде. Ехать приходится два километра. Видимо, из-за того, что крутила педали — а это для меня немалая физическая нагрузка, — уровень глюкозы упал. Дома я просто не успела ничего съесть, чтобы поднять уровень сахара — и потеряла сознание. Когда у меня обнаружили опухоль, то предупредили, что отключиться, впасть в кому я могу даже ночью — заснуть и не проснуться. Но теперь, надеюсь, мне это не грозит. Я очень благодарна врачам Института хирургии и трансплантологии, которые буквально спасли мне жизнь. К счастью, такая опухоль, как была у меня, повторно возникает крайне редко.

— Опыт показывает, что у пациентов, которым мы удалили инсулому, практически не бывает рецидивов, — говорит заведующий отделением хирургии поджелудочной железы и желчевыводящих протоков Института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова НАМН Украины, хирург высшей категории Александр Литвин. — Сейчас, когда у нас научились выявлять такие опухоли и удалять их, сохраняя орган, качество жизни пациентов после операции приходит в норму.

«Опухоль поджелудочной железы может быть очень маленькой, но активной»

— Опухоль видна на УЗИ? — спрашиваю Александра Литвина.

— Не всегда. Бывает, инсулома очень маленькая, меньше сантиметра, но активная. Рассмотреть ее может только опытный специалист на хорошем оборудовании. Обнаружить опухоль сейчас помогают КТ, МРТ. И особую настороженность должно вызвать снижение уровня сахара в крови. Нейроэндокринные опухоли продуцируют гормоны, в частности, инсулома вырабатывает инсулин — и его уровень в организме существенно повышается. Из-за этого как раз и происходит снижение сахара в крови, что сказывается на работе многих органов, в том числе головного мозга.

— Чем еще опасно снижение сахара?

— Гипогликемической комой. Многие знают, что в подобном случае надо срочно дать человеку кусочек сахара или конфету. Но если кто-то потерял сознание прямо на улице и причина неизвестна? Приезда «скорой» такой пациент может и не дождаться. Счет времени идет на минуты. Кроме того, из-за резкого снижения сахара, бывает, кома происходит во сне. Словом, если у человека выявили эндокринную опухоль, от нее надо как можно быстрее избавиться, чтобы в организме не наступили необратимые изменения.

«Если вовремя не избавить пациента от нейроэндокринной опухоли, в частности инсуломы, она может нанести организму непоправимый вред», — говорит Александр Литвин

— Выполняются ли щадящие операции на поджелудочной железе?

— Конечно. И таких большинство. Мы убираем опухоль с помощью лапароскопа — через проколы в брюшной стенке, под контролем видеокамеры. Но при необходимости делаем и открытые операции, как было у Татьяны. У нее опухоль оказалась довольно большой (два с половиной сантиметра) и находилась в неудобном для лапароскопии месте.

— Пациенты, у которых есть эндокринная опухоль, всегда набирают вес?

— Нет. Мы обнаруживали такие опухоли и у худощавых людей. Но чаще все же у полных, страдающих ожирением. В норме индекс массы тела (соотношение веса и роста) не должен превышать 25. А у Татьяны он был 53, что говорит о морбидном ожирении (суперожирение). Если после операции пациенты придерживаются определенной диеты, выполняют физические упражнения, начинают больше ходить, лишний вес постепенно уходит. Прогноз после удаления инсуломы для пациента благоприятный.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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