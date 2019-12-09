РФ отстранили от Олимпиад из-за допинга: какие еще соревнования пропустят российские спортсмены

Спорт

На исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA), который прошел в швейцарской Лозанне в понедельник, 9 декабря, было принято решение отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях, включая летнюю и зимнюю Олимпиады, а также чемпионаты мира.

Отметим, что на чемпионате Европы по футболу, который пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года, сборная России сможет принять участие без каких-либо ограничений, а Санкт-Петербург примет запланированные матчи турнира. Это связано с тем, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не принял антидопинговый кодекс WADA, соответственно и данное решение не распространяется на матчи и турниры, проводящиеся под его эгидой.

А вот с ЧМ-2022 могут возникнуть проблемы. Впрочем, если россияне смогут доказать «чистоту» своих футболистов, то вполне возможно их допустят к участию в турнире — квалификации и, в случае ее успешного преодоления, финальном турнире — под нейтральным флагом и без использования национального гимна. То же самое касается и представителей остальных видов спорта, которые пожелают принять участие в чемпионатах мира и Олимпиадах.

Также РФ в оговоренные сроки запрещено проводить и подавать заявки на проведение международных соревнований. Помимо Евро-2020, в России на ближайшие четыре года были запланированы: чемпионат мира по санному спорту-2020, Всемирная шахматная олимпиада-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом-2020, чемпионат Европы по скалолазанию-2020, чемпионат Европы по тяжелой атлетике-2020, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде-2021, чемпионат мира по хоккею среди женщин-2021, чемпионат мира по пляжному футболу-2021, мужской чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по спортивной борьбе-2022, летняя Универсиада-2023, чемпионат мира по хоккею-2023, молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, чемпионат Европы по водным видам спорта-2024, турнир претендентов по шахматам-2020, матч за звание чемпионки мира по шахматам-2020, чемпионат Европы по самбо-2020, чемпионат мира по хоккею с мячом-2021. Также Россия подавала заявки на проведение Кубка мира по баскетболу среди женщин в 2022 году, Суперкубка Европы по футболу в 2023-м, ЧЕ по гандболу среди женщин в 2024-м и ЧМ по фристайлу и сноуборду в 2025-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионку Универсиады-2020 украинку Ольгу Корсун дисквалифицировали на четыре года за допинг.

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