Зажигалочки: Светлана Лобода показала танцующих дочек (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, выпустившая трек «Новый Рим», впервые за долгое время показала подросшую младшую дочь Тильду, отцом которой называют Тилля Линдеманна. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором ее дочки — старшая Ева и младшая Тильда танцуют в неоновом свете под зажигательную музыку.

«Мои дети. у них свои танцы», — подписала Светлана забавное видео. Правда, младшую девочку звездная мама снимала только со спины. Лицо девочки Лобода не показывает.

Подписчикам видео пришлось по душе. На публикацию отреагировал и Максим Галкин.

«Ну и зажигалочки», «Класс. Дети — это наше отражение», «Тильда танцует… самый крутой танец. Запатентуйте, а то кто-нибудь присвоит», «Если ваша вечеринка не похожа на эту, можете меня не звать», — пишут в комментариях.

Напомним, недавно Светлану Лободу заподозрили в третьей беременности. Ева случайно проговорилась, намекнув на братика.

Также Лобода снялась в провокационном клипе Тилля Линдемана. В интервью лидер Rammstein рассказал о работе над новым проектом, эпатажных выходках, сексе и наркотиках.

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