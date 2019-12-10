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Зажигалочки: Светлана Лобода показала танцующих дочек (видео)
Популярная певица Светлана Лобода, выпустившая трек «Новый Рим», впервые за долгое время показала подросшую младшую дочь Тильду, отцом которой называют Тилля Линдеманна. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором ее дочки — старшая Ева и младшая Тильда танцуют в неоновом свете под зажигательную музыку.
«Мои дети. у них свои танцы», — подписала Светлана забавное видео. Правда, младшую девочку звездная мама снимала только со спины. Лицо девочки Лобода не показывает.
Подписчикам видео пришлось по душе. На публикацию отреагировал и Максим Галкин.
«Ну и зажигалочки», «Класс. Дети — это наше отражение», «Тильда танцует… самый крутой танец. Запатентуйте, а то кто-нибудь присвоит», «Если ваша вечеринка не похожа на эту, можете меня не звать», — пишут в комментариях.
Напомним, недавно Светлану Лободу заподозрили в третьей беременности. Ева случайно проговорилась, намекнув на братика.
Также Лобода снялась в провокационном клипе Тилля Линдемана. В интервью лидер Rammstein рассказал о работе над новым проектом, эпатажных выходках, сексе и наркотиках.
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