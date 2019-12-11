ДТП с тещей Притулы: в деле наметился скандальный поворот

Украина

Тещу шоумена Сергея Притулы и экс-регионала Виталия Хомутынника Лилию Сопельник, которая в августе этого года переехала во дворе дома женщину с ребенком, могут признать неподсудной.

Как сообщает 24 канал, адвокат потерпевших Юрий Сухов напомнил о двух версиях в СМИ — о том, что водитель могла перепутать педали, и что у нее есть определенное заболевание.

«Но она о нем (заболевании) знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если она знала, что имеет болезнь, которая мешает управлять авто, то это — отягчающие обстоятельства», — отметил он. По словам защитника, опираясь на физическое состояние, женщину могут признать неподсудной. Также Сухова смущает и избрание меры пресечения для нее именно в виде ночного домашнего ареста.

«Дело в том, что в таких случаях, как правило, избирается мера пресечения, или хотя бы подается ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время», — добавил он.

В то же время адвокат Сопельник Елена Сторожук утверждает, что ее клиентке стало резко плохо за рулем, и что педали она не путала. По ее словам, это необходимо установить в ходе досудебного расследования путем экспертиз и экспериментов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с моментом страшного ДТП на Днепровской набережной в Киеве с участием Лилии Сопельник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter