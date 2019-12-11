- 11:11 Поделят между женой и детьми: стало известно, что оставил в наследство Юрий Лужков
- 10:59 ДТП с тещей Притулы: в деле наметился скандальный поворот
- 10:57 Бывший муж Ани Лорак обратился в суд по поводу раздела имущества
- 10:51 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Аталанта»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 10:46 На трассе в России столкнулись около 50 машин: впечатляющие фото и видео с места аварии
- 10:37 Брежнев в гробу: Волочкова ужаснула сеть новым фото
- 10:37 «Динамо» — «Лугано»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 10:34 Переговоры с Путиным были полезны: Витренко рассказал о вариантах работы с "Газпромом"
- 10:24 Погром в одесском клубе: совладелец принес извинения за концерт российского рэпера в день траура
- 10:18 Оскандалившаяся "Мисс Львов" оправдалась за поездки в Москву
- 10:14 Родившемуся без яичек мужчине пожертвовал одно для трансплантации его брат-близнец
- 10:14 Под Киевом вандалы дерзко надругались над памятником героям Небесной сотни и АТО
ДТП с тещей Притулы: в деле наметился скандальный поворот
Тещу шоумена Сергея Притулы и экс-регионала Виталия Хомутынника Лилию Сопельник, которая в августе этого года переехала во дворе дома женщину с ребенком, могут признать неподсудной.
Как сообщает 24 канал, адвокат потерпевших Юрий Сухов напомнил о двух версиях в СМИ — о том, что водитель могла перепутать педали, и что у нее есть определенное заболевание.
«Но она о нем (заболевании) знала еще до того, как произошло ДТП. Поэтому, если она знала, что имеет болезнь, которая мешает управлять авто, то это — отягчающие обстоятельства», — отметил он. По словам защитника, опираясь на физическое состояние, женщину могут признать неподсудной. Также Сухова смущает и избрание меры пресечения для нее именно в виде ночного домашнего ареста.
«Дело в том, что в таких случаях, как правило, избирается мера пресечения, или хотя бы подается ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Насколько нам стало известно, на самом деле, следователь в тот же день, когда сообщили о подозрении, подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, но прокурор не подписал его и требовал, чтобы ходатайство было об избрании домашнего ареста в ночное время», — добавил он.
В то же время адвокат Сопельник Елена Сторожук утверждает, что ее клиентке стало резко плохо за рулем, и что педали она не путала. По ее словам, это необходимо установить в ходе досудебного расследования путем экспертиз и экспериментов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео с моментом страшного ДТП на Днепровской набережной в Киеве с участием Лилии Сопельник.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»