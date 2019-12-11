Почему украинцы не проходят онкоскрининг: названы причины

Здоровье и медицина

По темпам распространения онкозаболеваний Украина находится на втором месте в Европе. Их диагностируют у каждого четвертого мужчины и у каждой шестой женщины в нашей стране. В 2016 году было зарегистрировано 135 000 новых случаев болезни и 66 067 смертей от онкологических заболеваний. Однако в мире онкология уже давно не считается приговором благодаря популяризации процедуры ранней диагностики, которая может спасти жизнь.

Онкология долго не дает о себе знать симптомами, часто маскируется под другие болезни, но выявление заболевания в зачатке позволяет победить его. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призывает проходить регулярную диагностику, даже когда вы чувствуете себя здоровым.

Такую диагностику называют скринингом. Еще до 30 лет женщинам необходимо раз в год обследоваться у гинеколога и маммолога, а с 40 — раз в 5 лет проверять состояние толстой кишки и желудка. Но, к сожалению, пока украинцы не привыкли заботиться о своем здоровье вовремя.

«Мы не проходим скрининги по двум причинам. Первая: у нас „нет на это времени“. Вторая — наш страшно. Кто-то боится собственно процедуры, кто-то — услышать тот самый диагноз. Но оба этих страха напрасны, и я хочу доказать это в своем проекте. Процедура онкоскрининга безболезненна и проста, а ранняя диагностика — не вердикт, а страница в медицинской книжке, которую при своевременном лечении вы сможете перевернуть и счастливо жить дальше», — делится телеведущая и журналист Янина Соколова.

В конце мая она запустила проект поддержки онкобольных «Я, Нина», в рамках которого поделилась своей историей победы над болезнью. Цель проекта — не только облегчить жизнь людям с онкологией, но и глобально перевернуть ситуацию, побороть страхи.

Одним из партнеров проекта стала медицинская сеть «Добробут», которая взяла на себя миссию развить у украинцев привычку проходить раннюю диагностику. С июня каждый может пройти бесплатный онлайн-тест, который позволяет определить степень склонности к онкозаболеваниям. Ответив на простые вопросы, вы получите ответ о предрасположенности к заболеваниям и рекомендации, что делать дальше.

Команда проекта «Я, Нина» решила подать пример всем украинцам и показать, как проходят онкоскрининги и что это совсем не страшно. В экспертном медицинском центре на ул. Ломоносова, 33/43, Янина с друзьями и коллегами по проекту прошли скрининг рака молочной железы, рака шейки матки, рака легких (который является самым распространенным среди всех видов онкозаболеваний), чек-ап рака простаты и получили консультацию дерматовенеролога.

Тем, кто не знает, как происходит скрининг, и боится, команда «Я, Нина» ответственно заявляет: большая часть скринингов не требует никакой предварительной подготовки, благодаря современным технологиям и деликатности врачей все проходит легко, быстро, безболезненно и непринужденно.

Музыкант Валерий Харчишин, который тоже впервые проходил проверку, поделился своим опытом: «Я всем советую и своим примером показываю, что это стоит сделать, ведь это как регулярно проводить техосмотр автомобиля или делать маникюр и прочие уходовые процедуры. Подумайте о своем здоровье и собственном техосмотре».

Личный опыт участников проекта доказывает: заботиться о здоровье и проходить программы скринингов не страшно и совершенно доступно. А для того, чтобы набраться смелости, смотрите наш видеоотчет о походе в клинику. Чтобы не было поздно, нужно вовремя! Следите за своим здоровьем.

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