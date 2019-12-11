Общество и люди

День святого Николая и фестиваль «ДоДому на Різдво»: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

13 декабря — опера «Алеко» и балет «Кармен-сюита»,

14 декабря — балет «Снежная королева»,

15 декабря в 12:00 — «Сказка о царе Салтане», в 19:00 — балет «Корсар»,

17 декабря — балет «За двумя зайцами»,

18 декабря — опера «Травиата».

Начало: в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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12 декабря в 17:00 в Национальном музее украинского народного декоративного искусства состоится открытие выставки Ольги Шинкаренко и Зинаиды Луговой «К нам едет Николай». В экспозиции: более 50 работ, созданных в техниках вышивки, плетения из соломки, лозы, рогозы. Выставка продлится до 12 января.

Адрес: ул. Лаврская, 9 корп. 2.

Цена: 10—50 грн.

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14 декабря в 17:00 в Национальном центре Александра Довженко состоится показ фильма «Два дня» (1927) режиссера Георгия Стабового с современным саундтреком dj U-ra (в записи). Это первая украинская лента, которая попала в коммерческий прокат США. Фильм рассказывает о двух днях гражданской войны на примере трагедии одной семьи.

Адрес: ул. Васильковская, 1, 5-й этаж, кинолекторий.

Цена: 25—60 грн.

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14—20 декабря в Украинском доме пройдет фестиваль «ДоДому на Різдво». В программе: инсталляции, творческие мастерские, мастер-классы от художников и народных мастеров, развлечения, ярмарка. Также будут работать две выставки: «Земля Івана», посвященная творчеству художника Ивана Приходько, и «На гостини до родини», которая представит работы трех поколений Примаченко: Марии, Федора и Ивана.

Адрес: ул. Крещатик, 2.

Цена: 50 грн.

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13 декабря на Певческом поле откроется фестиваль гигантских китайских фонарей «Легенды Поднебесной», который продлится до 2 февраля. В экспозиции 30 гигантских инсталляций.

Адрес: ул. Лаврская, 33.

Цена: 160—200 грн.

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С 13 декабря по 26 января в Dymchuk gallery пройдет выставка живописи известного поэта и художника Леся Подервянского Kultur-Natur.

Адрес: ул. Ярославская, 21.

Вход свободный.

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14 и 15 декабря в Музее Ивана Гончара пройдет Ярмарка подарков. В программе мастер-классы: создание пряников, рисование рождественских икон на стекле, изготовление дидухов и рождественских звезд, создание ангелов из соломы, вырезание вытынанки.

Адрес: ул. И. Мазепы, 29.

Цена: от 10 грн.

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С 14 декабря по 19 января на Софийской площади пройдет празднование Нового года. В программе: 14 декабря — открытие рождественской ярмарки; 19 декабря в 19:00 — торжественное зажжение елки; 25 декабря — празднование католического рождества; 31 декабря — встреча Нового года; 7 января — Рождественский концерт.

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С 14 по 19 декабря на Контрактовой площади пройдут народные гуляния. В программе: ежедневные выступления фольклорных коллективов и известных исполнителей, фестиваль диджеев, скульптуры-гиганты, стрит-арт каток и горки.

Вход свободный.

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До 24 декабря в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины проходит этнографическая развлекательная программа «Зустріч зі святим Миколаєм». В программе: экскурсия, древние традиции, тайны оберегов и давних обрядов, изучение колядок и щедривок. А также встреча со святым Николаем.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 25—50 грн.

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До 5 января в Киевской школе фотографии будет проходить фотовыставка Ольги Пост «Моя акватория», коллекция фотографий, созданных на побережьях разных стран. Данный проект — попытка фотографа через пейзаж показать состояние природы.

Адрес: ул. Деловая, 5, 2-й эт., метро «Олимпийская».

Вход свободный.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том. что в Киево-Печерской лавре открылась резиденция святого Николая.

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