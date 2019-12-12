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Политика

Резонансная драка в Раде: в полиции рассказали о подозреваемом

13:46 12 декабря 2019 127
драка в раде
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители сообщили о подозрении участнику драки в Верховной Раде, которая произошла в среду, 11 декабря. Возможно, речь идет о бывшем депутате от «Свободы» Алексее Кайде.

Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что столкновение, которое произошло в помещении комитетов Верховной Рады, правоохранители квалифицировали как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля — в соответствии с частью 2 статьи 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец после драки в Раде попал в больницу. Врачи клиники «Феофания» диагностировали у народного избранника сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что после жалобы пострадавшего в драке «слуги народа» Андрея Богданца полицейские в пять часов утра пришли в дом к бывшему депутату от партии «Свобода» Алексею Кайде. Обнародовано видео задержания.

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