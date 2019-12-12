- 14:14 В Киеве агрессивная учительница унижала детей: первые детали происшествия
- 14:05 Осталась без денег и елок: женщина стала жертвой дерзких аферистов
- 14:02 «Хорошо держится»: бывший муж Юлии Началовой рассказал, как дочь переживает смерть мамы
- 13:46 Резонансная драка в Раде: в полиции рассказали о подозреваемом
- 13:44 "Распятых снегирей будет больше": набирает обороты скандал вокруг приезда российских пропагандистов в Киев
- 13:36 Руководство ТПП провалило выполнение «Стратегии развития» и не выполнило поставленных задач, — эксперт
- 13:33 Пожар в одесском колледже: поисковая операция завершена
- 13:31 Путина уличили во лжи на встрече в Париже
- 13:29 Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
- 13:13 Проблему "зеленого" тарифа надо решить на базе взаимовыгодного компромисса, – эксперт
- 13:11 Под Киевом женщина до сотрясения мозга избила копа
- 13:07 Конькобежцы вместо протестующих: под Офисом президента обустраивают каток
Резонансная драка в Раде: в полиции рассказали о подозреваемом
Правоохранители сообщили о подозрении участнику драки в Верховной Раде, которая произошла в среду, 11 декабря. Возможно, речь идет о бывшем депутате от «Свободы» Алексее Кайде.
Пресс-служба Нацполиции Киева сообщает, что столкновение, которое произошло в помещении комитетов Верховной Рады, правоохранители квалифицировали как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля — в соответствии с частью 2 статьи 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец после драки в Раде попал в больницу. Врачи клиники «Феофания» диагностировали у народного избранника сотрясение мозга.
Ранее сообщалось, что после жалобы пострадавшего в драке «слуги народа» Андрея Богданца полицейские в пять часов утра пришли в дом к бывшему депутату от партии «Свобода» Алексею Кайде. Обнародовано видео задержания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"